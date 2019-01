"... Baby one more time" cumple 20 años, estos son los secretos del álbum debut de Britney

REDACCIÓN 12/01/2019 06:37 p.m.

Un día como hoy pero de hace 20 años salió el primer álbum musical de Britney Spears "...Baby one more time", el disco que revolucionaría el género y la coronaría como la princesa del Pop.

De acuerdo con E!, Britney Spears recordó los 20 años de su disco en redes sociales y agradeció a sus seguidores por el apoyo que le han brindado a lo largo de su carrera.

¿Crees que este álbum fue lanzado hace 20 años hoy? No puedo Definitivamente ha sido el viaje de toda una vida, lleno de altibajos, pero estoy agradecida por cada momento de todo esto. Conocerlos a lo largo de los años ha sido una experiencia increíble, y ha hecho que todo esto valga la pena. Gracias por su apoyo desde hace 20 años, hasta el día de hoy. estoy bendecida", escribió la Princesa del Pop en Instagram.

LA HISTORIA QUE POCOS CONOCEN DE "...BABY ONE MORE TIME"

PRIMER GRAN ÉXITO

El primer gran éxito de Britney Spear, por supuesto, fue "... Baby One More Time", pero la canción casi fue interpretada por un artista diferente, después de que el famoso compositor Max Martin, uno de los colaboradores de Spears, la compuso con un sabor R&B y con la agrupación TLC en mente.

Después de que TLC la rechazó, la canción se le ofreció a Robyn, pero no terminó funcionando. El sello discográfico de Spears, Jive, organizó una reunión entre su joven estrella y Martin. "Era bastante joven en ese momento, así que estaba nerviosa", recordó Spears, "pero él fue muy amable y me tranquilizó".

El resto, como ellos dicen, es historia.

EL PRIMER VIDEOCLIP

Después de que "... Baby One More Time" se convirtió en un éxito inmediato, el equipo se puso a trabajar rápidamente para hacer un video musical digno de la canción.

El director Nigel Dick reveló en su sitio oficial que su idea original para el video era muy diferente, pero que Britney insistió en su idea de hacer un video donde estaba atrapada en un aula de clases pensando en muchachos.

Spears le dijo a Rolling Stone: "Ellos tuvieron una idea del videoclip realmente extraña, esta cosa animada de Power Ranger-y. Yo dije: 'Esto no está bien. Si quieres que llegue a los niños de cuatro años, entonces está bien, pero si quieres llegar a mi grupo de edad, hay que ir en otra dirección... "Entonces tuve esta idea de dónde estamos en la escuela y nos aburrimos".

(¡El principal interés de amor en el video fue interpretado por el primo de Spears, Chad Spears, por cierto!)

¿De quién fue la idea del icónico uniforme de colegiala que lucía Spears? Al igual que el concepto del video, todo salió de la mente de Brit.

"Cuando decidimos que estábamos filmando en una escuela, el estilista me preguntó: '¿Qué crees que debería usar Britney?' Y respondí: "Pantalones vaqueros, zapatillas de deporte, camiseta", dijo el director Nigel Dick en su sitio web. "El comentario de Britney fue:" ¿No crees que debería estar usando un uniforme escolar sexy?"

SU PRIMER ESCÁNDALO

Aunque francamente dócil para los estándares de 2019, el atuendo de colegiala de Spears causó un gran revuelo en 1999.

"¡Todo lo que hice fue atarme la camisa!" le dijo Britney a Rolling Stone. "Estoy usando un sostén deportivo debajo. Claro, estoy usando falda corta, pero las niñas las usan así, es el estilo. ¿Has visto MTV, todos están en tangas?"

SU SEGUNDO ESCÁNDALO

Britney protagonizó una escandalosa imagen en la portada de Rolling Stone, considerada demasiado picante, en la que se mostraba acostada en la cama, en ropa interior, mientras abrazaba a un Teletubby. Imagen que rápidamente disparó una ola de críticas por tratar de vender la "perversidad" con un maquillaje de inocencia.

"Si tuviera una hija de 17 años, no se estaría mostrando en público de esa manera", le dijo una persona a Inside Edition después del lanzamiento de la polémica portada, mientras que otra dijo: "Creo que es completamente vergonzoso".

Pero Spears sabía lo que estaba haciendo...

"Cuando hicimos la sesión de fotos juntos ... estaba hablando con Britney y le dije: 'No queremos que seas otra Debbie Gibson'", señaló el fotógrafo David LaChapelle. "Le dije: 'Estamos produciendo para Rolling Stone, que tiene unos lectores más adultos, y que pueden resentirse al tener a esta adolescente en la portada ... hagamos algo por ellos. Dale a la gente algo de lo que puedan hablar ... y algo que te establezca a ti, aparte de todos los demás. Hagamos algo un provocativo. Ella estaba dispuesta a eso. Sabíamos lo que estábamos haciendo cuando hicimos esas fotos ... sabíamos que iban a causar un poco de comentarios adversos, sin embargo nunca pensamos en el gran alboroto que produciría, pero creo que fue inteligente porque la gente realmente se aprendió su nombre después de eso".

SU PRIMER GRAN AMOR

Justo cuando su carrera estaba despegando, la relación de dos años de Spears con Reg, su primer novio, llegó a su fin.

"No fue que me estaba cambiando", explicó Spears a Rolling Stone. "Rompimos antes de que mi éxito llegara. Se sentía inseguro consigo mismo, sentí. Le dije antes de que lo hiciera y terminara la relación que estaba realmente locamente enamorada. No creo que vuelva a amar a alguien así de nuevo. Me desperté un día y solo hice click, y ya, se había ido. . "

Como todos saben, ella volvería a amar a alguien así de nuevo.

LOS PRIMEROS RUMORES

Después de que Spears actuara como en la gira de 'N Sync justo antes del lanzamiento de su álbum de debut, los titulares y los fanáticos especularon (y desearon) que Spears y Justin Timberlake, su compañero Mickey Mouse Club Mousekeeter estaban saliendo.

"No, no es cierto", le dijo Spears a un admirador inquisitivo que le preguntó sobre los rumores de que ella y Timberlake habían salido durante una aparición en Much Music. "Supongo que porque estábamos en el Mickey Mouse Club juntos ... la gente va a comenzar rumores, pero no, no es cierto".

Por supuesto, eventualmente se reveló que era cierto, convirtiéndose en la pareja más poderosa del pop durante tres años ...

SU PROPIO SONIDO

Originalmente, Spears, ahora considerada la Princesa del Pop, en realidad no estaba tan interesada en hacer música pop.

En otra entrevista con Rolling Stone, Brit admitió que se imaginaba a sí misma cantando "música de Sheryl Crow, pero más joven, más adulta contemporánea".

Su sello discográfico, Jive, quería emparejarla con más productores y escritores de tendencias pop, una decisión que ella no rechazó.

"Tenía más sentido hacer pop, porque puedo bailar", dijo a la revista. "Puedo ser más yo".

DRIVING THEM CRAZY

(You Drive Me) Crazy fue el tercer single del álbum. Este himno pop también destacó en la banda sonora de la comedia romántica Drive Me Crazy, protagonizada por Melissa Joan Hart y Adrián Grenier, de Sabrina the Teenage Witch.

El concepto del video musical fue idea de Spears, y la cantante le dijo a MTV en 1999: "Sería genial estar en un club, y somos camareras tontas, y de pronto salimos y empezamos a bailar".

Dada la inclusión de la canción en la banda sonora de Drive Me Crazy, el plan era que las dos estrellas de la película hicieran un cameo en ella. ¿El problema?

"El gran problema es que Adrian Grenier no quería estar en el video", dijo el director Nigel Dick a MTV News en 2009. "Entonces, me dieron instrucciones para que lo llamara y me asegurara de que apareciera en el video. Le dije: "¿Sabes qué, Adrian? Creo que sería genial para tu carrera, y Britney es una gran chica y es muy divertido trabajar con ella". Con el tiempo se dio la vuelta a la situación".

SEXY, PERO NO TANTO...

Antes de grabar Born to make happy, Spears le pidió a los compositores que cambiaran algunas de las letras, que a su juicio le parecieron demasiado sugerentes en ese momento de su carrera.

"Les pedí que cambiaran las palabras a Born to make happy. Era una canción sexual ", le dijo a Rolling Stone. "Dije: 'Esto puede ser un poco adulto para mí'. Debido a la cuestión de la imagen, no quiero exagerar. Si salgo como la señorita Prima Donna, eso no sería inteligente. Quiero tener un lugar para crecer ".

LAS CHICAS BUENAS TIENEN UN LADO OSCURO

Spears experimentó un pequeño escándalo en los tabloides después del lanzamiento del video musical del quinto y último sencillo del álbum, From the Bottom of My Broken Heart cuando se reveló que su director, Gregory Dark, había trabajado anteriormente en películas para adultos.

Un representante de Spears en ese momento dijo: "Por lo que yo sé, el director solo hace videos musicales. Este es un video para jóvenes adolescentes y no es para nada sexy".

Y, en un giro un tanto irónico, el director le dijo a Entertainment Weekly que en realidad lo contrataron para agregarle su "magia" al video.

"Querían volver a verla un poco [de la traviesa colegiala de" ... Baby One More Time"]", dijo Dark a la revista, quien también trabajó con Mandy Moore en un video musical. "Querían un video mucho más orientado a la historia sin baile, uno que fuera serio y emotivo".

