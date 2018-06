Foto

Elenco de "Breaking Bad" se reúne a 10 años de su estreno

Los protagonistas de "Breaking Bad" recuerdan sus vivencias en la serie para la revista Entertaiment Weekly

REDACCIÓN 28/06/2018 04:46 p.m.

Han pasado 10 años del legado de Heisenberg en "Breaking Bad" y los protagonistas se reúnen para recordar la serie (FOTO TOMADA DE WEB)

"Breaking Bad" es de las series de televisión más famosas que debutaron en AMC. Trata de la caótica vida de Walter White, también conocido como Heisenberg, mientras se debate en el mundo de las drogas por dejarle un sustento económico a su familia y al mismo tiempo lucha contra el cáncer. A 10 años de su estreno, los protagonistas de la serie se reúnen para festejar el aniversario.

De acuerdo con El Comercio, los miembros del elenco de "Breaking Bad" se reunieron para explicar cómo ha sido su vida después de la serie, también posaron para la portada de Entertainment Weekly. En la imagen, se aprecia a Vince Gilligan, Bryan Cranston, Anna Gunn y Aaron Paul.

"No puedes seguir adelante. Algo que era tan indeleble y significativo en tu vida y no puedes, y no quiero. Quiero aferrarme a esos buenos recuerdos de esa reunión, tanto en ese momento como durante nuestros siete años juntos. Entonces, es un poco melancólico, en realidad. Agridulce", dijo Bryan Cranston a la revista.

Aaron Paul recordó lo cómodo que fue el trabajo con sus colegas en "Breaking Bad". "Amo a esta gente. Me siento bendecido por haber compartido esta increíble experiencia que es "Breaking Bad" con todas y cada una de estas personas", añadió.

Recuerdo que cuando estábamos rodando la primera temporada, (el coprotagonista Dean Norris) y yo estábamos hablando, él dijo, 'Ya sabes, en diez años, vamos a mirar atrás y decir:' ¡Maldición! ¡Yo solía ser parte de Breaking Bad! Y ahora es una locura que hayan pasado 10 años, y todavía estoy pensando eso constantemente. Es como, wow, qué afortunados somos todos, agregó Paul.

Así lucen los protagonistas de "Breaking Bad" a 10 años de su estreno:

