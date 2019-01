Aseguran que Brad Pitt y Charlize Theron tienen una relación amorosa

REDACCIÓN 20/01/2019 01:51 p.m.

Un nuevo rumor surgió en redes sociales en cuanto a la vida amorosa del actor Brad Pitt y todo indica que ya se olvidó de Angelina Jolie y podría estar iniciando un nuevo romance con la actriz Charlize Theron de 43 años, quien se separó de Sean Penn en 2015.

De acuerdo a Publimetro, Brad y Charlize mantienen una relación que inició en diciembre de año pasado y desde hace un mes se ven causalmente.

Cabe señalar que esta información fue dada por The Sun, medio estadunidense.

"Se han estado viendo casualmente durante casi un mes. Han sido amigos durante algún tiempo, irónicamente a través de Sean, pero las cosas se han desarrollado", aseguró.

De acuerdo con The Sun, los dos histriones fueron vistos juntos después de que asistieran por separado a dos proyecciones de películas, pues Brad acudió a ver la cinta "If Beale Street Could Talk" en una casa privada en Hollywood Hills mientras que Charlize fue invitada a una proyección de "Roma" en el Chateau Marmont de Los Ángeles, lugar donde fueron vistos juntos.

JENNIFER ANISTON REACCIONA

Tras dar a conocer el nuevo romance en Hollywood, el diario The Sun captó a Jennifer Aniston acudiendo a un spa con el fin de "relajarse" después de la impactante noticia, pues Brad Pitt y Aniston estuvieron casados por cinco años.

