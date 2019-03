"Once Upon A Time In Hollywood": Revelan el primer póster del filme de Tarantino, con Leo DiCaprio y Brad Pitt

REDACCIÓN 18/03/2019 01:49 p.m.

De acara a su próximo estreno, Sony Pictures reveló el primer póstrer oficial de la nueva película de Quentin Tarantino, "Once Upon a Time in Hollywood", que reúne a dos de los actores más valorados de la industria cinematográfica, Brad Pitt y Leonardo DiCaprio.

De acuerdo con La Vanguardia, La novena producción de Tarantino se centra en el Hollywood de 1969, relatando la vida del famoso asesino Charles Manson, quien será interpretado por Damon Herriman.

Ambientada en Los Ángeles cuando el movimiento hippie estaba en pleno furor, Once Upon a Time in Hollywood narra cómo Rick Dalton (DiCaprio), una ex estrella de westerns televisivos y su doble Cliff Booth (Pitt) tratan de hacerse un lugar en Hollywood.

En el reparto también participa Margot Robbie, en el papel de Sharon Tate, actriz y modelo que fue asesinada por Manson en 1969, que tendrá cierta importancia en la narrativa.

La historia está inspirada en "La Famili", secta criminal liderada por Manson. Sin embargo, parece ser que el macabro asesinato de Tate no será el enfoque de la película sino un telón de fondo para la historia protagonizada principalmente por Pitt y DiCaprio.

Además de los actores mencionados, la película de Sony Pictures también contará con un elenco formado por Al Pacino, Dakota Fanning, Bruce Dern, entre otras estrellas.

La película se estrenará el próximo 26 de julio en los Estados Unidos.

nl

