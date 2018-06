Espectáculos

Así lucen Brad Pitt y Leonardo DiCaprio en "Once upon a time in Hollywood"

El actor Leonardo DiCaprio compartió una foto en sus redes sociales junto a Brad Pitt y enloquecieron a sus fans

REDACCIÓN 28/06/2018 12:14 p.m.

Once Upon a Time in Hollywood es el nombre de la esperada producción de Quentin Tarantino sobre la secta de Charles Manson. (FOTO TOMADA DE LA WEB)

Los actores, Brad Pitt y Leonardo DiCaprio enloquecieron las redes sociales luego de compartir una instantánea juntos con sus looks de sus papeles en la siguiente película de Quentin Tarantino, "Once Upon a Tie In Hollywood".

Una publicación compartida de Brad Pitt ??? (@bradpittoficial) el 25 Oct, 2015 a las 6:48 PDT

Recordemos que hace unos días se confirmó la participación del actor, Al Pacino, quien interpretará al agente Marvin Shwarz, y de que se viera al elenco arribando a los ensayos, ahora el propio coprotagonista del film fue el encargado de alimentar la expectativa.

Leonardo DiCaprio fue quien publicó la primera imagen del largometraje, en la que se le ve caracterizado como Rick Dalton, figura clave de los westerns televisivos, y acompañado de Brad Pitt, en la piel del doble de riesgo de Dalton, Cliff Booth.

YANET GARCÍA Y ANDREA ESCALONA, ¿QUIÉN TIENE EL MEJOR TRASERO?

En pocas horas, la foto logró acumular más de un millón de "me gusta" en Instagram y rápidamente se viralizó en otras redes sociales.

No cabe duda que esta es una clara evidencia de lo que dos megaestrellas de Hollywood pueden lograr al juntarse.

Cabe señalar que la exmujer de Roman Polanski estaba atravesando su octavo mes de embarazo cuando ingresaron a su casa los miembros de "la familia", la secta de Charles Manson, quienes la asesinaron en su hogar.

El caso finalizó con Manson, quien murió en noviembre del año pasado a los 83 años de edad, condenado a cadena perpetua.

First look. #OnceUponATimeInHollywood Una publicación compartida de Leonardo DiCaprio (@leonardodicaprio) el 27 Jun, 2018 a las 6:00 PDT

´Once Upon a Time in Hollywood´ está ambientada en Los Ángeles, en 1969, contexto en el que Dalton y Booth, en su búsqueda de fama, conocen a su vecina que ya era una estrella consagrada (Sharon Tate, interpretada por Margot Robbie). La película de Tarantino se estrenará mundialmente el 9 agosto de 2019, fecha en la que se cumplen 50 años de los crímenes de "la familia".

auc

LEA TAMBIEN Con entrevista, Paola Rojas pone fin al caso Zague La periodista concedió una entrevista en vivo para callar los rumores, criticas y burlas hacia ella por el video íntimo de su esposo Luis Roberto Alves Zague

LEA TAMBIEN Fey pide disculpas por incidente en la marcha LGBTTTI La cantante Fey recibió fuertes críticas por parte de Vanessa Claudio y los Wapayasos tras el concierto de la marcha de Orgullo

LEA TAMBIEN Arremeten contra Alex Syntek por hacer gesto ofensivo a coreanos El cantante Alex Syntek compartió un video festejando el triunfo de Corea contra Alemania y darle el paso a la Selección Mexicana