Boxeador golpea a su propio entrenador (VIDEO)

REDACCIÓN 29/10/2018 09:30 a.m.

El boxeador georgiano Livan Shonia, atacó a su propio entrenador tras ser derrotado por búlgaro Spas Genov.

???? Astonishing stuff from Bulgaria tonight as a boxer goes rogue after refusing to accept defeat and exchanges shots with his own coach. pic.twitter.com/mVsVOPB42p