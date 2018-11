Mujer acude a "fiesta de Botox" y casi pierde el labio

REDACCIÓN 29/11/2018 01:06 p.m.

La joven Rachael Knappier de 29 años acudió a una "fiesta de Botox" en la casa de una amiga a fines de agosto, donde casi pierde uno de sus labios por rellenarlos con una inexperta.

De acuerdo a The Sun, Rachael Knappier accedió a que le inyectaran botox en las arrugas de su frente, pero, después de unas copas de vino, también aceptó rellenos de labios

Al parecer no contó con que la esteticista inyectara el relleno en una arteria, lo que provocó que sus labios se hincharan masivamente.

Cabe señalar que las complicaciones fueron tan graves que casi perdió el labio superior.

"Mi amiga me había contado lo de esta esteticista y lo genial que era, así que decidí seguir adelante, aseguró la joven.

La mujer de 29 años había visitado previamente a una enfermera de estética local, altamente calificada, para Botox y una pequeña dosis de relleno en su labio superior para emparejar un bulto permanente, un legado de una puerta de incendios golpeando su cara cuando era adolescente.

A pesar de que su relleno de labios se debía a una recarga, Rachael no había tenido la intención de hacerlo en la fiesta y tomo la decisión ya con unas copas encima y por el bajo costo.

Fiestas de Botox

En estas fiestas ofrecen tratamientos de belleza baratos mientras se relaja con amigos, son una tendencia creciente en el Reino Unido. Ahora se estima que más de un millón de procedimientos de Botox se realizan cada año en el Reino Unido y ese número está aumentando.

"La esteticista, que asumí en ese momento era una enfermera, no me pidió que firmara ningún formulario de consentimiento, por lo que las campanas de alarma deberían haber soñado. Pero estar en una fiesta con amigos me quitó toda la seriedad de tener un relleno inyectado en la cara.

Rachael recibió una crema adormecedora para usar en sus labios antes de colocarle el botox y fue entonces que la esteticista le dijo que estaba usando una marca de relleno llamada Teosyal, aunque más tarde se dio cuenta de que había usado una marca completamente diferente.

"Una inyección hacia arriba en mi nariz fue muy dolorosa", recordó Rachael.

"En unas pocas horas comencé a sentirme mal, mis labios se hincharon como nada que había visto antes y la presión era insoportable".

Aterrado por el pánico, llamó a la esteticista, a quien Rachael ha descubierto desde que salió de prisión a principios de este año, quien luego le pidió que se mirara los labios.

Rachael dijo: "Estaba visiblemente sorprendida, se tapó la boca con las manos, me dijo que tenía una reacción alérgica y que tenía que tomar un antihistamínico.

"En A&E, me hicieron una prueba de shock anafiláctico, pero tres médicos llegaron a la conclusión de que no tenía una reacción alérgica y me dijeron que volviera a la esteticista para recibir tratamiento para disolver los rellenos".

Un par de días después, Rachael recibió varias dosis de agente de disolución inyectado en sus labios en la Clínica Consultora.

A las 72 horas del tratamiento de disolución de emergencia, la hinchazón de Rachael comenzó a disminuir y, tres meses después, sus labios casi volvieron a la normalidad.

Desafortunadamente, debido a que la industria estética no está regulada, atrae a personas sin escrúpulos sin formación médica para enfrentar las complicaciones que puedan surgir.

