"Borrón y cuenta nueva" a morosos de CFE, compromiso social: Bartlett

Ante la declaración de un "borrón y cuenta nueva" para quienes no han pagado los recibos de luz, realizada por el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, Manuel Bartlett, quien será el nuevo titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), indicó que ese es el compromiso social.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, Bartlett explicó que las tarifas han crecido más allá de los ingresos de los mexicanos.

"No puede un gobierno cerrar los ojos y oídos ante estos problemas", por lo que –dijo- se debe hacer un esfuerzo por dar tarifas que la gente pueda pagar.

Debido a lo anterior, el próximo titular de la CFE manifestó que prevén implementar tarifas diferenciadas.

En el diario El Financiero se explica que López Obrador hizo referencia a que se condonarán deuda a los "morosos en resistencia civil" de la CFE, quienes adeudan 43 mil 320 millones de pesos, según datos del INAI.

El tabasqueño comentó que los ciudadanos en "resistencia civil" por "cobros excesivos (...) no pagarán ni un solo peso". "Habrá borrón y cuenta nueva", lanzó de gira por Palenque, Chiapas, en referencia a un compromiso que hizo en campaña.

Dicha "resistencia civil" dio inicio, según El Financiero, en 1995 en estados como Tabasco, Chiapas, Veracruz, Estado de México y la Ciudad de México.

AMLO advirtió, por otra parte, que "para el consumidor, el ´borrón y cuenta nueva´ es a partir del día 1 de julio, para que no vayan a decir que ahora no pago porque en enero se condona. No, ´el borrón´ es del 1 de julio para atrás".





Su misión en la CFE





Manuel Bartlett destacó que recibió de Andrés Manuel López Obrador el mandato de rescatar a la CFE, pues es una empresa "moribunda".

Agregó que su principal misión es hacer que la empresa recupere su función, que es la de generar energía y no la de comprarla.

Comentó que en cuanto López Obrador sea declarado Presidente electo entrarán a revisar a fondo las finanzas de la Comisión ante las pérdidas por 40 mil millones de pesos en un semestre reportadas el pasado viernes.

Recalcó que los mexicanos necesitan que la CFE se fortalezca para que genere tarifas accesibles.

Agregó que pedirán una explicación sobre las finanzas de la empresa para hacer un diagnóstico, vamos a ver qué nos entregan y así saber por qué se compra energía en lugar de generar más.

Asimismo descartó que Andrés Manuel le haya pedido reinstalar a los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

Finalmente, indicó que no llegará a la CFE a hacer despidos masivos, pues los trabajadores y técnicos son el principal patrimonio de la empresa. Sin embargo, sí manifestó que será necesario hacer correctivos para hacer funcionar a la compañía.

"No llego pintado de guerra a la CFE. Los trabajadores son quienes la han creado y pueden estar tranquilos con su trabajo, yo llego a que me enseñen lo que han hecho", lanzó.









