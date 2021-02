Ex tesorero de Borge recibió 50 mdp de empresas fantasma. Foto de la web

Juan Melquiades Vergara, ex tesorero de Quintana Roo, recibió 50.6 millones de pesos de empresas fantasma.

Vergara quien quedó vinculado a proceso por lavado de dinero, recibió en sus cuentas bancarias dichos recursos de las firmas Azo y Negocios Prorsum, según la causa penal en su contra.

Estas compañías fueron fondeadas por Lomrey Consultores, Promotora de Inversión, Consultores Especializados Gaudi y Comercial Hugs Qu, incluidas el año pasado en un listado del SAT sobre personas físicas y morales que simulan operaciones y expiden facturas falsas.

Puedes leer: Juan Vergara seguirá proceso en libertad

Según la causa penal contra Vergara, en 2015 Azo y Negocios Prorsum le depositaron 1 millón 430 mil 619 pesos y 49 millones 259 mil 351 pesos, respectivamente.

El viernes tras detención de Vergara, la PGR mencionó 13 empresas involucradas en un mecanismo de defraudación fiscal, aunque la orden de aprehensión en su contra menciona sólo 7.

De hecho, el titular de la SEIDO, Israel Lira Salas, dijo la semana pasada que una de las empresas implicadas declaró fiscalmente los recursos como gastos deducibles y trató de aparentar sueldos derivados de una relación laboral.

La investigación contra el ex funcionario fue muy breve, pues la Unidad Antilavado de la SEIDO empleó sólo 68 días para integrar la carpeta de investigación.

El Administrador Central de Análisis Técnico Fiscal de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria presentó su querella ante la SEIDO el 14 de septiembre en contra de "diversas personas físicas".

Fue el 21 de noviembre cuando se tramitó y fue librada la aprehensión contra el ex funcionario estatal.

Vergara Fernández enfrentará el proceso en libertad, pues, en el nuevo sistema acusatorio, el lavado de dinero no amerita prisión preventiva.

En tanto, la jueza Enriqueta Velasco del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, concedió a la PGR un plazo de seis meses para llevar a cabo una investigación complementaria bajo supervisión judicial.

Melquiades Vergara buscaba ser candidato federal por el distrito 3 de Cancún por el Partido de la Revolución Democrática.

Tras su detención el sol azteca en Quintana Roo, atribuyó su detención a una presunta "revancha" política del gobierno federal, en contra del gobierno del estado, por la aprehensión y enjuiciamiento de militantes del PRI.

El dirigente estatal del PRD, Jorge Aguilar Osorio, afirmó que, además de violar el principio de presunción de inocencia, existe "una clara venganza política", por parte del gobierno federal, para castigar a los estados que están combatiendo a ex funcionarios priistas acusados de actos de corrupción.













Con información de Reforma





kach