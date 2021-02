Ex esposa de Borge se casará con primo del ex gobernador. Foto Facebook

La ex esposa de Roberto Borge, Mariana Zorrilla Erales, dio a conocer a través de redes sociales su compromiso matrimonial con el empresario Luis Gerardo Chagra Nacif, de quien el portal La Verdad, asegura es primo de su ex esposo, el ex mandatario Borge Angulo.

Desde mediados del año pasado Zorrilla Erales ha salido con Chagra Nacif empresario de origen libanés.

Roberto Borge y Mariana Zorrilla se casaron a finales de 2009, cuando ya se le perfilaba para la gubernatura y en junio de 2106, a través de un comunicado oficial la pareja anunciaba su divorcio, aunque desde mucho antes Borge ya tenía como pareja a la ex diputada federal Gabriela Medrano Galindo, con quien empezó a salir abiertamente.

Sin embargo, a Mariana Zorrilla también se le relacionó con el futbolista Alan Pulido con quien compartió fotos en Instagram en compañía las dos hijas que procreó con el entonces ex mandatario.

Las fotos fueron publicadas el mismo día en que Borge fue detenido y encarcelado en Panamá, aunque no se especificó si la fiesta fue ese mismo día y otro.

Borge fue extraditado a nuestro país el pasado 4 de enero y es investigado por el desvió de 4,308 mdp durante su administración, por lo que tiene que aclarar su actual situación ante la Auditoría Superior de la Federación por anomalías detectadas en el manejo de fondos federales entre los años de 2013 a 2016.





