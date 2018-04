BONOS CATASTRÓFICOS

México paga 277 mdd en primas contra desastres y recibe menos

"Lejos de ayudar a aliviar las catástrofes, se han quitado recursos al Fondo Nacional de Desastres Naturales", explica la investigación de Mexicanos Contra la Corrupción

MEXICANOS CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD 08/04/2018 09:35 a.m.

El sismo del 19 de septiembre no fue contemplado para el Bono Catastrófico debido a que la magnitud de este no fue la establecida en el contrato firmado por la Secretaría de Hacienda (Especial)

Este domingo fue publicada una investigación realizada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad en la que se exhibe como "un mal negocio" a los bonos catastróficos.

En la investigación titulada "La catástrofe de los bonos catastróficos", se explica que la situación está en números rojos debido a que en los últimos tres sexenios (Fox, Calderon y Peña Nieto) se han pagado al menos 277 millones de dólares en primas y cuotas pese a que solamente se han recibido 200 millones de dólares para resolver algunos -y no todos- desastres naturales que han aquejado al país.

Un ejemplo de los desastres naturales que no pudieron ser contemplados para el bono catastrófico fue el sismo del 19 de septiembre no fue contemplado para el bono catastrófico debido a que la magnitud de este no fue la establecida en el contrato firmado por la Secretaría de Hacienda. Este mencionaba que sólo se recibiría dinero en caso de que el sismo tuviera una magnitud de 7.5 grados Richter.

"Lejos de ayudar a aliviar las catástrofes, se han quitado recursos al Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), cuya razón de ser es atender precisamente las necesidades de reconstrucción luego de que ocurren las tormentas, huracanes, inundaciones y terremotos. Esta falta de lógica ya ha sido alertada al gobierno federal por la Auditoría Superior de la Federación, pero la Secretaría de Hacienda no le hizo ningún caso", detalla el texto.

Para leer la investigación completa da clic aquí .

fmma

