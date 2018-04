¿Qué puede cambiar tras el bombardeo a Siria?

REDACCIÓN 15/04/2018 09:23 a.m.

Luego de que la noche de este viernes, Donald Trump anunciara la ofensiva militar coordinada con los gobiernos de Francia y Reino Unido en contra de las instalaciones químicas del régimen de Bashar al-Asad en Siria, los cuestionamientos en cuanto a qué sucederá tras los bombardeos.

En La Silla Rota presentamos algunas claves tras el bombardeo :

- El bombardeo, que duró alrededor de 30 minutos, fueron en un centro de producción de armas químicas en Damasco, un almacén de gas sarín en Homs y otra bodega en Al Kiswa, así como en el centro de investigación localizado en Barzeh.

- Este es el segundo lanzamiento de misiles tras un ataque con armas químicas en Siria. El primero ocurrió el 6 de abril del 2017.

- Sin embargo, el primer lanzamiento de misiles por parte de Estados Unidos no tuvo ninguna consecuencia positiva, debido a que la guerra en Siria fue aún más sangrienta con el apoyo de Rusia.

- Donald Trump, se refirió al lanzamiento de misiles como una "misión cumplida" debido a que este fue con el objetivo principal "de degradar el programa de armas químicas de Siria".

A perfectly executed strike last night. Thank you to France and the United Kingdom for their wisdom and the power of their fine Military. Could not have had a better result. Mission Accomplished!