Así lucen las elegantes invitaciones de la boda del Príncipe Harry y Meghan Markle

El Palacio de Kensington anunció que ya están listas las invitaciones oficiales para la boda de Meghan Markle y el príncipe Harry

Elegantes y sencillas, así se ven las invitaciones para la boda de Meghan Markle y el príncipe Harry (FOTO TOMADA DE WEB)

Cada vez falta menos para la boda real en donde Meghan Markle y el príncipe Harry unirán sus vidas acompañados de los royals, amigos y familia en general. Las invitaciones al magno evento ya se están repartiendo para darse cita el 19 de mayo.

De acuerdo con Quien, esta mañana el Palacio de Kensington anunció que. “las invitaciones han sido emitidas a nombre de Su Alteza Real, el príncipe de Gales", es decir, el príncipe Carlos, papá del novio. Así que en los siguientes días los afortunados invitados recibirán por correo la convocatoria a la boda de Meghan y Harry.

La empresa Barnard y Westwood fue la encargada de la impresión, la misma que ha hecho las invitaciones de boda de la familia real de Inglaterra desde 1985 en una máquina de 1930. El comunicado emitido por la cuenta oficial de Twitter del palacio, adjuntó fotos del proceso de creación de las tarjetas.

Using American ink on English card, the invitations are printed in gold and black, then burnished to bring out the shine, and gilded around the edge. pic.twitter.com/gQpC6tDot0 — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 22 de marzo de 2018

El diseño incluye un elegante guión y tres plumas insignia del príncipe de Gales en tinta dorada. En el documento, se pide a los destinatarios asistir a la ceremonia nupcial de la pareja el 19 de mayo en la capilla de St. George y después a la recepción organizada por la reina.

The invitations follow many years of Royal tradition and have been made by @BarnardWestwood. They feature the Three-Feathered Badge of the Prince of Wales printed in gold ink. pic.twitter.com/cd7LBmRJxO — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 22 de marzo de 2018

Los asistentes a la boda real se dividirán en dos categorías: las seiscientas personas que asistirán al servicio religioso y la recepción posterior que tendrá lugar en la capilla St George del castillo de Windsor y, por otra parte, los doscientos afortunados que esa misma tarde acudirán además a un acto de carácter más privado que se celebrará en Frogmore House.

Además la tarjeta detalla especificaciones sobre el código de vestimenta. A los hombres se les pide llevar traje de salón y las mujeres vestido de día con sombrero.

Las invitaciones cuentan con referencias americanas en honor a Meghan Markle, son de tinta estadounidense, y la tarjeta es inglesa, haciendo referencia al príncipe británico.

Lottie Small, who recently completed her apprenticeship, printed all of the invitations in a process known as die stamping, on a machine from the 1930s that she affectionately nicknamed Maude. pic.twitter.com/kWs2RFx7nN — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 22 de marzo de 2018

