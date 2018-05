Meghan Markle llegará al altar del brazo del Príncipe Carlos

REDACCIÓN 18/05/2018 03:45 p.m.

Luego de que Thomas Markle, el padre de la prometida del Príncipe Harry anunciara que no asistirá a la boda real, se ha confirmado que Meghan Markle llegará al altar del brazo de su suegro, el Príncipe Carlos.

De acuerdo con Vanguardia, el Palacio Kensington anunció a través de su cuenta de Twitter que el Príncipe Carlos, padre de Harry, será quien acompañe a la actriz por el pasillo central de la Capilla de San Jorge.

An update on the #RoyalWedding: pic.twitter.com/wfJ6ZFyzHi