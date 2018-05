Fotos

La familia incómoda de Meghan Markle llega a Inglaterra para colarse a la boda real

Meghan Markle tiene familiares hambrientos de fama y parece que llegaran a su boda a pesar de no tener invitación

REDACCIÓN 18/05/2018 05:02 p.m.

A pocas horas de que la boda real comience, familiares de Meghan Markle que no están en la lista de invitados al compromiso, fueron vistos en el aeropuerto de Londres, ¿será que planean colarse?.

De acuerdo con Upsocl, desde que Meghan anunció su romance con el príncipe Harry, familiares de la actriz han hablado con los medios para disfrutar de la atención de las cámaras.

A pesar de que se confirmara la ausencia de Thomas Markle, padre de la prometida, en la boda real, Tracy Dooley, ex esposa del medio hermano de Meghan, aterrizó en Londres junto a sus hijos Thomas, Tyler y la novia de este. El trío ya había dado declaraciones diciendo que a pesar de no haber sido invitados al matrimonio esperaban que esa decisión cambiara a último minuto. No estarán esperando que los invitan nada más porque ya están en Londres, ¿o sí?

Si bien es cierto que todos sufrimos de visitas inesperadas, los familiares de Meghan preparan una extraña sorpresa para la actriz, pues se les vio con 13 maletas en el aeropuerto, demasiadas para tres personas ¿qué esconderán en ese voluptuoso equipaje?.

Pues la verdad es que el trío no parece tener intenciones de colarse en la boda de su famosa familiar, sino que vienen a hacer un poco de revuelo como invitados en Good Morning Britain.

De hecho, todo parece indicar que los parientes de Meghan trabajaran como “corresponsales” para el programa desde el Castillo de Windsor. Obviamente, no solo reportaran como cualquier otro periodista sino que posiblemente también decidan revelar algunos “secretos” de la novia durante el día del matrimonio.

¿Por qué otra razón irían? Sino a hacer ruido, generar escándalos y tratar de tener sus 15 minutos de fama a costa de la felicidad de Meghan. Por algo no fueron invitados.

