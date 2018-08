Destrozan a Adela Micha en redes sociales por usar este atuendo

REDACCIÓN 20/08/2018 02:25 p.m.

La periodista Adela Micha no solo se ha caracterizado por su profesionalismo, sino que también ha destacado por ser una amante de la moda y del buen gusto.

De acuerdo a TV Notas, al parecer uno de sus looks que compartió en su cuenta oficial de Instagram no agradó en absoluto a sus fans y empezaron a darle señalarle lo que sí le queda y lo que de plano ya no debe usar a sus 55 años.

Adela Micha subió una foto al lado de una reconocida periodista y dijo sentirse emocionada por haberla conocido, desafortunadamente, más que llamar la atención los personajes que protagonizaron la imagen, el atuendo de Adela Miche fue el que desató cientos de comentarios.

En la instantánea Adela Micha viste un leggin negro con brillantes, una chamarra en color rosa y unos lentes oscuros fueron pieza clave para que le dijeran que su vestimenta era muy jovial y que no le quedaba en absoluto.

Tras realizar la publicación estos fueron algunos de los mensajes que le dejaron en su Instagram.

"Dónde dejaste tu escoba", "Adela, sin ofender pero te pareces a la pájara Peggy", "Esta vez no fui fan de tu vestir, tus lentes están horrorosos", fueron parte de los comentarios que recibió.

