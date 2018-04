"Heaven´s Door"

El músico y premio Nobel Bob Dylan, lanza su propio whisky "Heaven´s Door"

No es la primera vez que Dylan incursiona en el mundo del alcohol, produce vinos y muchos de ellos llevan nombres de sus canciones y discos más famosos

Bob Dylan lanzó su propio whisky "Heaven´s Door", una de sus canciones más famosas se titula "Knocking On Heavens Door" (FOTO TOMADA DE WEB)

El músico y premio Nobel de Literatura Bob Dylan lanzó junto a un socio su propia marca de whisky, "Heaven's Door", que cuenta con tres variantes diferentes, informaron medios estadunidenses.

"Los dos queríamos fabricar una colección de whiskys estadunidenses que cuenten una historia a su manera", dijo Dylan a The New York Times. "He estado viajando durante décadas y he podido probar algunas de las mejores bebidas espirituosas que puede ofrecer el whisky. Este es un whisky genial", explicó la leyenda del folk rock. Las botellas costaran entre 50 y 80 dólares (entre 40 y 65 euros), informó La Jornada.

Cabe mencionar que el cantautor produce vinos en la región adriática de Le Marche. Muchos de sus vinos llevan nombres de sus canciones y discos más famosos, como "Visions of Johanna" y "Planet Waves".

Dylan, que ganó el Nobel de Literatura en 2016, está considerado como uno de los músicos más exitosos e influyentes de la historia. Una de sus canciones más famosas se titula "Knocking On Heaven's Door".

