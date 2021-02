Grafittis y olvido, el destino del Blue Parrot a un año de la tragedia

Cancún (La Silla Rota).- Graffiti y paredes de tabla roca cubren los restos de lo que fue el bar Blue Parrot de Playa del Carmen, sitio de atractivo turístico, donde hace un año se celebraba el festival internacional de música electrónica BPM, sin embargo, el festejó dio un giro inesperado al suscitarse una balacera al interior del bar que arrebató la vida de seis personas de origen extranjero y nacional.

A un año de la tragedia la Fiscalía de Quintana Roo no ha conseguido avances significativos en las investigaciones y aún no comparece ante las autoridades el gerente del bar.

El Blue Parrot actualmente luce en abandono, al interior del bar, hay basura de palmeras, tuberías viejas, y el mobiliario de áreas comunes fue retirado. A las afueras del establecimiento y con vista al mar colocaron tablaroca que impide el acceso a las personas y hay piedras que detienen el oleaje del mar.

A pesar de que la Calle 12 de la Quinta Avenida de Playa del Carmen, es una zona de alto tránsito de turistas por encontrarse a la vista decenas de tiendas departamentales, centros nocturnos y bares, la esquina donde se ubica el Blue Parrot ?colindante con el acceso a la playa pública? es poco transitada por las mañanas y hoy que se cumplió un año de la tragedia al interior del bar, hicieron guardia de vigilancia dos policías municipales de Solidaridad.

Días después de la balacera en Blue Parrot, turistas y ciudadanos locales colocaban flores, cartas de despedida y veladoras para recordar a las víctimas que fallecieron el pasado 16 de enero de 2017.

Un año después, las flores dejaron de aparecer y solo yace la fotografía de una de las víctimas del tiroteo, acompañado de una veladora roja. Aunque se desconoce la identidad de la víctima y quien colocó su fotografía, el joven fue recordado a las afueras del establecimiento. En la fotografía el joven sonríe.

El Festival BMP que se festeja cada año, celebraba su décimo aniversario en el Blue Parrot, el bar era visitado por turistas internacionales de todo el mundo. El evento se realiza durante 10 días y el pasado domingo 16 de enero de 2017, era el último día de actividades.

La madrugada del domingo sujetos armados dispararon contra los asistentes al festival internacional. La Fiscalía de Quintana Roo confirmó la muerte de seis personas, entre ellos, tres de origen extranjero, uno canadiense e italiano, además una de las víctimas mortales era mujer proveniente de Estados Unidos que murió lesionada al intentar escapar de la balacera.

También murieron tres personas de origen nacional, provenientes de Chiapas, Veracruz, y la tercera víctima falleció una semana después en el hospital general de Cancún y era originario del Estado de México.

Tan sólo un día después de la balacera, la Fiscalía de Quintana Roo dio detalle de tres líneas de investigación, entre ellas, un conflicto entre particulares que desencadenaron las detonaciones; extorsión o cobro de derecho de piso; y otra versión relacionada con narcomenudeo, además las autoridades confirmaron que en el bar fueron encontradas drogas arrojadas en botes de basura del establecimiento.

Las instalaciones del bar permanecieron bajo vigilancia de la Secretaría de Seguridad Pública (SPP) y elementos municipales durante más de un mes, el predio fue clausurado por el Ayuntamiento de Solidaridad y actualmente las instalaciones lucen en abandono.

Sobre el caso del Blue Parrot, el Fiscal de Quintana Roo, Miguel Ángel Pech Cen, explicó que a la fecha aún no han logrado que asista a una comparecencia el gerente general del Blue Parrot y continúan las investigaciones sobre la balacera.

“El ataque al Blue Parrot no se ha podido concluir la investigación deberán de darnos vista correspondiente ahí por la supuesta demolición del antro, para saber si no hay ningún tipo de prueba pendiente. A nosotros nos hacen aportar elementos y datos de prueba desde otras instancias en lo cual nosotros hasta ahorita no hemos logrado la comparecencia de gerentes y administradores, materialmente la información que tenemos, es que ya está otra vez está viviendo en Canadá y pues no lo hemos logrado, sus abogados presentaron los escritos a través de los cuales se impidió materialmente tomarles esas declaraciones”, dijo Pech Cen.

A pesar de que las investigaciones aún no concluyen, el ambiente a las afueras del Blue Parrot, después de un año de la tragedia, transcurrió con normalidad, con poca vigilancia policiaca, bañistas disfrutando del arenal frente al bar donde perdieron la vida seis personas, incluso las empresas y trabajadores cercanos al lugar no comentan al respecto sobre el incidente que marcó precedente de la violencia en Playa del Carmen.