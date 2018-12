El futuro ya está aquí: "Black Mirror" muestra inquietantes panoramas que ya son una realidad

REDACCIÓN 28/12/2018 08:15 a.m.

Hoy 28 de diciembre se estrena la quinta temporada de la aclamada serie de Netflix "Black Mirror", como ya se había adelantado en los últimos días, esta nueva temporada constará de un solo episodio individual en formato de película, y con una particularidad añadida: permitirá al espectador escoger distintos desenlaces. La firma ya ha liberado el tráiler, que viene acompañado de su correspondiente sinopsis.

"Brandersnatch" es el título del episodio que se desarrolla a principios de los años ochenta. El protagonista es un joven que trata de programar un videojuego durante la explosión de los ordenadores personales. A los pocos minutos, el espectador se encontrará una pregunta intrascendente en la pantalla (elegir una marca de cereales para desayunar) para que vea cómo funciona la interacción con su mando a distancia. Según avanza la historia, cada tres o cinco minutos tendrás que ir eligiendo opciones, no tan amables. Este capítulo de "Black Mirror" busca perturbar al espectador, que la perversión de la historia surja de su propio mente. Lo lleva "al siguiente nivel", en palabras de Todd Yellin, jefe de Producto de Netflix, "más intenso". "Vamos a hacerte sentir responsable de lo que pasa".

Aunque "Black Mirror" pueda parecer una serie completamente futurista, la realidad es que muchos de los panoramas que presenta ya son una realidad. Charlie Brooker, autor de la serie, tiene como objetivo poner un espejo delante de la realidad para que nos demos cuenta hacia dónde nos dirigimos y las consecuencias de nuestros avances sociológicos y tecnológicos.

La realidad supera a la ficción: ¿Quién podía imaginar, que el Primer Ministro británico David Cameron vería tambalear su popularidad por un escándalo sexual relacionado con un cerdo?

"El himno nacional", fue el capítulo con el que descubrimos "Black Mirror", el ya mítico episodio en el que el primer ministro de Reino Unido tiene que tomar una decisión contra reloj: para que los secuestradores liberen a la princesa Susannah, tendrá que mantener relaciones sexuales con un cerdo mientras todo el país ve el acto por televisión. Las redes sociales y la presión mediática, instantánea y en tiempo real, hace que la situación se vaya rápidamente de las manos. Un capítulo impactante que golpea al espectador y que sentó las bases del tono y estilo de la serie.

El mérito de la serie reside en plantearnos qué será de nuestra existencia si seguimos por este camino. Y no, no se trata de un futuro muy lejano, en el ejemplo anterior y los subsecuentes podrás ver inquietantes panoramas que ya son una realidad. Los implantes cerebrales y la eternidad (digital), por ejemplo, ya están aquí.

LA APP DE LA ETERNIDAD O PARA HABLAR CON LOS MUERTOS

La idea de la inmortalidad es tan atractiva como peligrosa. La ficción siempre se imagina la posibilidad de seguir adelante de alguna forma después de morir, como siempre se rumoreaba sobre Walt Disney, y "Black Mirror" estudió esta posibilidad con el episodio "Be right back" donde una mujer pedía una réplica de su marido que hablaba y actuaba como él, sólo que le inquietaba demasiado tenerle en casa.

Esta premisa no está tan alejada de Eterni.me, una empresa que tiene como objetivo que sobrevivas digitalmente después de fallecer recopilando la información de Facebook, Twitter, tus correos electrónicos, vídeos, fotografías, localizaciones y demás aplicaciones. Y, según informa el New Yorker, toda esta información sería utilizada por un avatar digital hecho a medida.

El objetivo del fundador Marius Ursache es que los interesados dediquen minutos diarios a la creación de este avatar para entender sus gestos, su forma de comunicarse, captar mejor las modulaciones de la voz, decidir los contenidos que se pueden utilizar y que así tu continuación digital sea lo más auténtica posible (o por lo menos como tú desees).

¿Y quiénes tendrían acceso a tu versión post-mortem? Pues aquellas personas de tu alrededor que autorices. Más que una forma de sobrevivir, que conste, puede ser un trauma perpetuo para los supervivientes. ¿Cómo superas una muerte cuando esa persona siempre está allí en tus dispositivos hablándote?

LA VIDA COMO REALITY

El segundo capítulo de "Black mirror", titulado "Fifteen million merits", nos recuerda hasta qué punto la humanidad está obsesionada con la idea de participar en realities, ver la vida de otros y conseguir sus sueños; el episodio aprovecha que la mujer del creador de la serie, Konnie Huq, había trabajado en el programa "X Factor" del Reino Unido.

Pero esta crítica no era tan futurista como se podía pensar en su momento. Sólo hay que fijarse en el formato "The golden cage" que se emitió en los Países Bajos entre el 1 de octubre de 2006 y el 31 de mayo de 2008. ¿En qué consistía el concurso? Diez concursantes vivían como millonarios en una villa mientras eran observados por las cámaras durante un tiempo indefinido. Al final del programa, sólo uno de ellos sería el ganador y millonario con un premio de 1.351.000 euros.

"El finalista Brian Kubatz se pasó 607 días viviendo en una casa de lujo y siendo grabado por las cámaras para conseguir el millonario premio"

En el programa se pudo comprobar que el ser humano podía ser moralmente cuestionable. La pareja de una concursante, por ejemplo, pidió a su mujer que volviera a casa porque sus hijas la echaban de menos y ella se negó hasta que consiguiera una operación de aumento de pecho. Otro concursante optaba por contratar constantemente prostitutas, que llevaban máscaras para ofrecer sus servicios, incluso hasta se presenciaron actos de violencia.

¿El ganador? Jaap Amesz, que estuvo 451 días viviendo bajo los focos. Pero ni tan siquiera era el más veterano del concurso. En segunda posición quedó Brian Kubatz que se pasó 607 concursando y siendo grabado por las cámaras en la lujosa villa. ¿Verdad que no está tan lejos del futuro que pronosticaba "Black Mirror"? Por lo menos Kim Kardashian se edita sus propios videos.

LA APP DE PEEPLE O CÓMO PUNTUAR A TU EX Y TUS VECINOS

En otoño del año pasado el Washington Post estaba totalmente escandalizado por la aparición de una nueva aplicación llamada Peeple. Su función, consistía en puntuar a tus ex amantes, amigos, conocidos, jefes, vecinos y quien quisieras, sin que las personas afectadas pudieran quejarse o denunciar los malos resultados.

En el periódico estadounidense hicieron una intensa campaña para evitar que saliera adelante ese Yelp de relaciones sociales porque temían que alimentara la toxicidad de las redes sociales, ya repletas de "trolls" y bullying online. Afortunadamente en marzo salió una versión descafeinada de la app (las personas sólo te pueden puntuar si se lo permites), que no tiene demasiada utilidad.

La aplicación tuvo que modificarse antes de salir al mercado porque se temía que sería una herramienta de bullying.

Curiosamente el primer episodio de la tercera temporada de "Black Mirror", trata de una sociedad donde las personas están obsesionadas con su puntuación online, lo que provoca que tener relaciones auténticas sea tremendamente difícil.

LOS IMPLANTES PARA RECORDAR

En el episodio "The entire history of you" de la primera temporada, podíamos ver un hombre enfurecido por los recuerdos y experiencias vividas con su mujer, que podía recuperar gracias a un implante cerebral. Pues, bien, no se trata de un elemento futurista sino una tecnología que ya prácticamente está aquí.

DARPA

Los investigadores pudieron interpretar las señales del cerebro y consiguieron activar las áreas de memoria de los pacientes

DARPA, la agencia de investigación del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, está trabajando en implantes de electrodos que permitan entender mejor los procesos cerebrales relacionados con la memoria y afectar los resultados. El Business Insider publicaba en 2015, de hecho, que incluso habían probado estos implantes en seres humanos con resultados satisfactorios.

Voluntarios fungieron como ratas de laboratorio, durante intervenciones quirúrgicas que no estaban relacionadas con la memoria, permitían que experimentasen con los electrodos. ¿El resultado? Los investigadores pudieron interpretar las señales del cerebro y consiguieron activar las áreas de memoria de los pacientes, que mostraban una mejor capacidad para recordar listas de objetos.

THE WALDO MOMENT Y LA RELACIÓN CON DONALD TRUMP

En "The Waldo Moment" veíamos un personaje televisivo convirtiéndose en candidato político por la fama que adquiría en los medios. Se trataba de un oso de color azul llamado Waldo al que daba voz un humorista que, perdiendo los papeles en un debate, se convertía en el abanderado del anti-establishment.

Curiosamente, se podría comparar al personaje de Waldo con Donald Trump, una figura que no solamente era conocido en Estados Unidos por ser multimillonario y organizar certámenes de belleza sino porque presentaba "Celebrity Apprentice" en el canal NBC. Esta presencia en los medios, su boca sin filtros (y sin excesivas verdades) y una cuenta bancaria que le permitía financiarse su propia campaña le han permitido colocarse como el candidato presidencial del Partido Republicano.

Y, de hecho, estas comparaciones se podrían aumentar. La figura de Waldo se convertía en alguien indomable y que sonsacaba las peores calidades de un político, maleducado y de tendencias fascistas, y en la actualidad el propio Trump se ha convertido en una molestia para los republicanos, que observan día a día cómo sus controversias ocupan las portadas mientras se le acusa de machista, racista y xenófobo.

