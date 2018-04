ELECCIONES CDMX

Sheinbaum promete un "verdadero" Plan de Reconstrucción

Mientras tanto, Mikel Arriola afirmó que sus adversarias Claudia Sheinbaum y Alejandra Barrales tienen miedo a ser cuestionadas por los jóvenes univer

REDACCIÓN 19/04/2018 09:04 p.m.

Al Post Debate que se realizó en el ITAM, asistieron 5 de los 7 candidatos (Tomada de Twitter)

Este jueves 19 de noviembre, a siete meses del sismo, Claudia Sheinbaum señaló que de ser electa iniciaría un verdadero programa de reconstrucción a partir del 5 de diciembre de este año.

LEE TAMBIÉN: Encuestas mantienen a Sheinbaum en primer lugar

Durante un mitin realizado en la delegación Coyoacán, expresó que a siete meses del sismo del 19 de septiembre en el actual Gobierno de la ciudad no se tiene un programa de reconstrucción ni un padrón confiable de quienes perdieron su vivienda.



Hoy regresamos a Coyoacán. Estuvimos en las colonias Ruiz Cortines y Prado Churubusco. Hoy se cumplen siete meses del sismo del 19 de septiembre pic.twitter.com/ktwGdr08zM — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) 19 de abril de 2018

Aseguró que el Gobierno de la ciudad cuenta con ocho mil millones de pesos, más seis mil millones que le otorgó el gobierno federal, por lo que no es posible que esté planteando apenas una reconstrucción de cuatro mil millones de pesos, porque entonces tendría que explicar qué ha pasado con los demás recursos y d ijo que cuando fue delegada en Tlalpan elaboró un plan de reconstrucción para atender de inmediato a las familias afectadas, promovió la participación de los vecinos para que recibieran los recursos y cada uno sabe cuánto va a recibir y ya empieza a llegarles el apoyo.

Comentó que hasta ahora no se sabe si los diputados locales Mauricio Toledo, Leonel Luna y Jorge Herrera utilizaron o no los recursos que se tenían proyectados para atender a los damnificados, por lo que han pedido a través de transparencia pública la situación de esos ocho mil millones y no se desvíen para uso electoral.

Arriola asegura que Sheinbaum y Barrales tienen miedo a los jóvenes

Mikel Arriola Peñalosa, afirmó que sus adversarias Claudia Sheinbaum y Alejandra Barrales tienen miedo a ser cuestionadas por los jóvenes universitarios.

Dijo que por esa razón las candidatas de las coaliciones Juntos Haremos Historia y Por la Ciudad de México al Frente, respectivamente, no asistieron este jueves al post debate que se realizó en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, (ITAM). Entrevistado al término del encuentro en ese recinto educativo, aseveró que no acudieron por la arrogancia con que se conducen, y a su desinterés por presentar su agenda a los jóvenes universitarios.

"Estoy indignado por el desprecio que Claudia Sheinbaum y Alejandra Barrales hicieron al ITAM, lo cual significa un alejamiento total de los partidos que representan a generar una conversación permanente con los jóvenes", subrayó.

El abanderado priista señaló que se necesitan más foros como el organizado por el ITAM, ya que los estudiantes desean es que se les den a conocer respuestas a los problemas que afectan a la Ciudad de México.

#SillasVacías en #PolíticaITAM2018 son evidencia del desinterés de @Claudiashein y @Ale_BarralesM para participar en ejercicio democrático con los jóvenes, a quienes debemos todo nuestro esfuerzo para garantizarles un gobierno eficiente, como el que no lograron en #20AñosDeCaos. pic.twitter.com/bOYRf7BQTJ — Mikel Arriola (@MikelArriolaP) 19 de abril de 2018

Arriola Peñalosa indicó que su presencia en los eventos que se llevan a cabo para intercambiar puntos de vista, obedece a su interés por dar a conocer su plataforma de gobierno, con lo cual crece su preferencia entre el electorado. Durante el Post Debate, el aspirante priista se comprometió a recuperar la capacidad económica de la ciudad en beneficio de las familias, las cuales son el estandarte de su campaña.

"Salvemos el proyecto del nuevo aeropuerto de México, que está amenazado por mentirosos, salvemos a la ciudad, votemos por Mikel Arriola", afirmó ante estudiantes del ITAM.

Barrales celebra fallo de Tribunal

Alejandra Barrales Magdaleno, celebró la resolución del órgano electoral que instruyó a su contrincante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Mikel Arriola, retirar de las redes sociales Facebook y Twitter la publicidad donde la difama.

La autoridad electoral le puso un alto a la guerra sucia del PRI y a las mentiras de Mikel. Les ordenaron retirar toda la publicidad falsa que han difundido para calumniarme.



Les comparto la resolución del Instituto Electoral. ??https://t.co/9mIThkzOzd (documento completo) pic.twitter.com/npRqkbRd7A — Alejandra Barrales (@Ale_BarralesM) 19 de abril de 2018

Entrevistada en el marco de la asamblea vecinal en Avenida Chiquihuite de la colonia Candelaria Ticomán, Delegación Gustavo A. Madero, añadió que estarán pendientes del cumplimiento de la medida cautelar.

"Su problema no es un asunto solamente electoral ni de campaña, su problema tiene que ver con un asunto de misoginia; no es un asunto que diga yo, ahí está la denuncia por violencia de género y nos dieron la razón, ya no es una sospecha, tiene un problema con las mujeres en la política", dijo.

En su discurso ante vecinos de diferentes colonias de la zona, pidió el apoyo de todos para compartir en sus comunidades su proyecto, que incluye un apoyo mensual de dos mil 500 pesos mensuales a las mujeres y una red de guarderías, entre otros.

Con información de Notimex

fmma

LEA TAMBIEN Las 5 frases de ataques y contraataques en el debate Además de enlistar sus proyectos, los señalamientos entre los candidatos a la Jefatura por la CDMX fueron directos a la yugular

LEA TAMBIEN Debate de la CDMX no fue un debate: analistas Los candidatos por la Jefatura de Gobierno nunca tuvieron un diálogo entre ellos, coinciden especialistas