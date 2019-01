¡Alerta! Netflix pide que no se pongan en riesgo al hacer el #BirdBoxChallenge

Netflix volvió a romper fronteras con una de sus producciones originales, "Bird Box: A ciegas", tal fue el éxito de esta película protagonizada por Sandra Bullock que internautas replican la situación de andar por la vida con los ojos vendados, lo que bautizaron como el #BirdBoxChallenge.

De acuerdo con Grupo Fórmula, todo era risa y diversión hasta que lográs ver el trasfondo, las personas se sufren de dolorosos accidentes por hacer el nuevo reto viral. Por lo que Netflix no tardó en externar su preocupación por este peligroso reto viral.

Can´t believe I have to say this, but: PLEASE DO NOT HURT YOURSELVES WITH THIS BIRD BOX CHALLENGE. We don´t know how this started, and we appreciate the love, but Boy and Girl have just one wish for 2019 and it is that you not end up in the hospital due to memes.