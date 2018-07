Los 4 pasos para asegurar tu bienestar financiero

MAURICIO OBLEA 15/07/2018 07:59 p.m.

Estamos a más de la mitad del año y muchos de nuestros propósitos ya están en el olvido. Guardar dinero es uno de los objetivos que año con año intentamos emprender y volvemos a toparnos con el fracaso. La falta de un plan de ahorro y de una reflexión sobre su importancia son algunas de las razones para no llevarlo a cabo.

De acuerdo a la última edición de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF), realizada en el año 2015 por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) el 56% de los mexicanos no posee una cuenta de ahorro.

Los motivos principales por los que nunca han contado con una es porque no tienen ingresos suficientes o varían (50%), no les interesa (11%), otro (11%), no la necesita (9%), prefiere otras formas de ahorro (6%), piden requisitos que no tienen (6%), no confían en instituciones (4%), intereses bajos o comisiones altas (2%) y porque la sucursal queda lejos o no hay (1%).

De los 33.6 millones de adultos, es decir, el 44% que sí tiene una cuenta formal, el 46% lleva el registro de sus gastos. Mientras que del porcentaje de mexicanos adultos sin cuenta, lo que corresponde a 42.6 millones de adultos, sólo el 29% tiene un registro de gastos.

Es decir que, de acuerdo a los datos del ENIF, en total existen 48.39 millones de mexicanos que no llevan un registro de gastos.

"A nadie se le enseña a usar su dinero. Por ello, hay que ayudar a los niños de todos los segmentos a que aprendan a usar el dinero, sobre todo en tres decisiones que todos tomamos todos los días: decisión de ahorro, decisión de crédito y decisión de inversión", ejemplificó Alejandro Martí, director de Asuntos Corporativos de Provident, firma de préstamos personales a domicilio en México.

Con el fin de impulsar la educación financiera y alentar el ahorro, esta financiera, diseñó una estrategia de 4 pasos que cualquier persona puede seguir para tener una estabilidad financiera.

A continuación, te presentamos los 4 pasos de "Hablemos de dinero":

1. Decídete y comprométete a lograr metas financieras

Primero, es importante que reflexiones sobre la importancia de cuidar tus ingresos, lo que te permitirá definir tu compromiso con tu estabilidad financiera. Nunca es tarde para empezar a generar un cambio en tu vida.

Las preguntas que debes hacerte son: ¿Consideras que tienes el control adecuado de tus gastos? ¿Eres capaz de ahorrar? ¿Es posible incrementar la cantidad que ahorras?

Este paso es importante pues en la medida que pienses tus respuestas, es que podrás comprometerte y ser responsable con tu nuevo plan financiero.

Para asegurarte que cumplirás, toma una hoja y escribe un compromiso que diga por ejemplo: "Yo me comprometo a tomar el control de mi vida económica y con esto, mejorar mi futuro y el de mi familia al lograr la estabilidad financiera que merecemos". Y firmalo y guárdalo en un lugar que te permita recordarlo.

2. Controla tus gastos

Haz una lista con 10 artículos que consumes cotidianamente, semana con semana, junto con su costo aproximado y suma la cantidad para conocer tus gastos semanales. Esos son tus hábitos de gastos, es importante reconocerlos para que tengas consciencia de tus prioridades actuales. La sinceridad es vital al momento de hacer esta lista.

Lo anterior es sólo un primer acercamiento, pues lo siguiente es hacer un control de gastos donde registrarás cada compra que realices. Detallarás fecha, nombre del artículo, precio, forma de pago (de contado, crédito o pagos semanales) y a qué categoría pertenece (casa, personal, trabajo, etcétera).

Una vez que tengas el registro aproximado de gastos de una semana, réstalo de tus ingresos semanales; la diferencia será la cantidad que puedes ahorrar cada semana.

3. Aprende a ahorrar

Antes de iniciar a ahorrar, es importante definir tus objetivos. Antes de iniciar, pregúntate ¿qué quieres comprar? ¿cuánto cuesta? De tus ahorros semanales, ¿qué cantidad de este ahorro destinarás a este objetivo? ¿En cuánto tiempo podrás lograr tu objetivo?

Una vez definido lo anterior, en una lista enumera las semanas que durará tu plan de ahorro, en una columna; en otra, la cantidad que depositarás semana con semana y en la última lo que llevas acumulado.

4. Empieza a utilizar herramientas financieras básicas

Para el siguiente paso, es necesario identificar tres tipos de gastos cotidianos.

Los gastos fijos son aquellos que cierta cantidad de tiempo se tienen que hacer. Dentro de esta categoría podemos encontrar el pago de renta, de impuestos, colegiaturas y servicios indispensables, como agua, gas y electricidad.

Los gastos esenciales son todos aquellos que te permiten tener salud, bienestar y son necesarios para tu vida cotidiana. En esta categoría se posiciona la comida, el transporte, ropa, teléfono celular, seguro médico y el pago de deudas y créditos.

Todos aquellos gastos que se relacionan con vanidad, mala alimentación, entretenimiento, por decir algo, son categorizados como no esenciales. La comida chatarra, suscripciones a televisión o revistas, regalos, decoración del hogar, ropa de moda, son algunos de estos.

Registra los gastos, por tipo, en una tabla que se extienda a lo largo de un año. De esta manera podrás ver cuánto y en qué gastas para poder tener aún más control sobre tu dinero. Es importante que pongas especial atención en aquellos meses en que notes que los gastos se incrementan, para que a futuro tomes medidas con el objetivo de que tu economía no se vea afectada.

Es importante que te apoyes en una tabla de gastos mensuales para hacer la anual. De igual forma, separa los tres tipos de gastos que ahora conoces en una columna y en otra la cantidad de dinero que inviertes en este rubro.

Por su parte, una lista de ingresos mensuales es necesaria para definir y tener control sobre el dinero que recibes mes con mes.

Teniendo las dos tablas anteriores, es importante que hagas una resta: el total de ingreso menos el total de gasto, y la diferencia es el ahorro mensual que tendrás.

EL TOP 10 DEL AHORRO

Para ahorrar es necesario que inviertas no sólo dinero, sino esfuerzo para poder tener la determinación de alcanzar tus objetivos. A continuación te presento 10 consejos que te ayudarán a tener más efectividad en este tema.

1. Haz un presupuesto, donde consideres ingresos y gastos.

2. Sé más creativo, reflexiona y analiza las distintas opciones que existen antes de realizar algún gasto.

3. Antes de comprar, investiga y solicita información sobre promociones, ofertas y opciones de pago.

4. Visualiza a tu familia como socios, es importante que sepas que en cuanto a la administración de las finanzas familiares, todos deben participar.

5. Reduce, siempre que sea posible, gastos y aprende a distribuirlos.

6. Antes de realizar tus pagos, separa una cantidad mensual de tus ingresos.

7. Ahorra todos los ingresos extras que tengas.

8. Establece objetivos precisos de ahorro.

9. Considera abrir una cuenta de ahorro, para mantener tu dinero a salvo.

10. No toques tus ahorros.

En sus 15 años de trabajo en México, Provident ha brindado más de 4 millones de créditos, actualmente activos 850,000, de los cuales 40% se destina para abrir un pequeño negocio, 30% para enfrentar una emergencia y 30% para solventar los gastos que implica el regreso a clases de los hijos.

Provident, con presencia en 26 estados del país, cubre 60% del territorio, desde Monterrey a Mérida y de Culiacán a Tuxtla Gutiérrez, brindando préstamos a través de 12,000 promotoras que realizan 40 millones de visitas domiciliarias por año y realizan entrevista con las solicitantes de un crédito, que puede ser desde 4,000 a 30,000 pesos a 32, 42 o 52 semanas.





