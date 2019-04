Exponen a Benny Ibarra, aseguran que sigue con su amante a pesar de estar con Celina del Villar

REDACCIÓN 23/04/2019 07:17 p.m.

El año pasado, una revista sacó a la luz fotografías que evidenciaban la infidelidad de Benny Ibarra, quien sostenía una relación con Michelle Álvarez, una joven 21 años menor que él que coristas de Timbiriche. En aquel momento Celina del Villar y el cantante desmintieron la noticia argumentando que la relación extramarital se había dado cuando ellos estaban separados, ahora aseguran que Benny sigue con su amante.

(FOTO:TVNOTAS)

De acuerdo con Vanguardia, fuentes cercanas al matrimonio, revelaron a TVNotas que el matrimonio sí se fracturó por la infidelidad, a tal grado que desde hace semanas, Celina y Benny viven separados y asisten a terapia para intentar rescatar su relación.

(FOTO:TVNOTAS)





Aunque Benny y Celina aseguran que están trabajando en salvar su matrimonio y que todo va bien, las cosas no son como ellos las pintan, al contrario, están tan mal, que ahorita cada uno vive por separado, comentó una de las fuentes.

Según la publicación Michelle tomó un vuelo y se fue con sus papás a Monterrey en cuanto salió la nota.

Se siguen viendo a escondidas; obvio, ahora se cuidan más. De hecho, hace unas semanas en los últimos conciertos que tuvieron los timbiriches en La Paz, Baja California, ella fue como acompañante de Benny y estuvieron todos en un yate disfrutando del clima y del buen ambiente.

Aunque la fuente asegura que Celina del Villar ha hecho hasta lo imposible para evitar que la situación con su esposo no afecte a sus hijos, no lo logró puesto que su hija María se encuentra muy molesta con su papá por lo que le ha hecho a su madre, razón por la que Benny no asistió a su debut como modelo.

(FOTO:TVNOTAS)

