Sorprendente, así cambio la vida de un hombre que tomaba 2 litros de refresco al día

Especialistas lo han dicho hasta el cansancio, el consumo de refresco y las bebidas azucaradas en general a largo plazo causan graves daños a la salud y Michail Freidson lo ha comprobado, el hombre bebía hasta dos litros de Coca – Cola al día y estos fueron los cambios que experimentó al dejar el refresco.

De acuerdo con E- consulta, Michail Freidson es un periodista que narró en la edición estadounidense de la revista Men´s Health cómo libró su particular batalla contra las bebidas azucaradas, de las cuales se declaró adicto.

Fredison, que hace tres años (antes de renunciar a su hábito) bebía mínimo dos litros de Coca-Cola Diet al día, explica que cortar con este tipo de refrescos le cambió la vida.

El hombre fue el titular de un estudio de la Universidad de California publicado en 2014 por la revista American Journal of Public Health lo que llamó su atención: el título decía "El refresco puede hacerte envejecer tanto como el tabaquismo".

Antes de dejar los refrescos Fredison pesaba nueve kilos más que hoy en día y tenía la presión arterial muy alta.

Me sentía desenfocado, lento, hinchado y deprimido, escribe en el artículo publicado en Men´s Health.

Según datos de una investigación del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas (Estados Unidos), el consumo de este tipo de refrescos incluso cuando se marcan como dietéticos está directamente relacionado con el riesgo de sufrir obesidad.



Cambié al té verde e inmediatamente comencé a pensar con más claridad y a tener más energía, expresó.

"Un mes después noté que podía ´hacer más trampas´ con la comida y aun así perder peso. Me di cuenta de que mis abdominales estaban más definidos. Ahora, cuando la gente me dice que me veo bien para mi edad (tengo 41 años), no solo agradezco mis genes, sino que también agradezco haber renunciado a los refrescos", agregó el periodista.





