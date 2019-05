Siguen las especulaciones, Nicholas Hoult podría ser el nuevo Batman y no Robert Pattinson

REDACCIÓN 17/05/2019 04:45 p.m.

La tarde de ayer las redes sociales estallaron con la noticia de que Robert Pattinson, pasaría de vampiro a murciélago pues reemplazaría a Ben Affleck como Batman por lo que sería el protagonista de la próxima entrega del caballero de la noche titulada "The Batman". Sin embargo ahora se dio a conocer que el otro contendiente del protagónico de la cinta de superhéroes es el actor Nicholas Hoult.

De acuerdo con New York Post, el director de casting Matt Reeves aún no se ha decidido entre el actor que dio vida a Edward Cullen o Nicholas Hoult, quien ha participado en "The Favourite" y "Tolkien".

Algo que Pattinson (de 33 años) y Hoult (de 29) tienen en común es que ambos son británicos, pero el mismo medio detalla que "mientras Pattinson es indie y se adapta mejor al papel del superhéroe, Hoult es un actor divertido y que ahora se encuentra en la cumbre, tras pasar de ser una estrella infantil a una del gusto del público más grande".

Al famoso Bruce Wane lo han interpretado actores de la talla de Ben Affleck, George Clooney, Michael Keaton y Adam West, entre otros.

Ben Affleck, el más reciente actor en dar vida al multimillonario, dejó de interpretar a Batman porque la próxima cinta se centrará en los orígenes del superhéroe y el actor ya está por cumplir 50 años de edad.

Por otro lado, los fans de DC Comics lanzaron una petición en Change.org para que Robert Pattinson no sea Batman.

