Bella Thorne revela que fue abusada sexual y psicológicamente desde pequeña

REDACCIÓN 09/01/2018 06:00 p.m.

La actriz Bella Thorne, compartió su historia de abuso sexual mediante una publicación en su cuenta de Instagram.

Recordemos que la también cantante de 21 años, salió de la factoría Disney.

Asimismo Bella reveló que desde tiene capacidad para recordar hasta los 14 años fue víctima de abusos sexuales y dejó claro que Disney no tiene nada que ver en su caso.

"Abusaron de mí sexual y psicológicamente desde que recuerdo hasta que cumplí 14... Cuando por fin tuve el coraje de cerrar mi puerta por la noche y sentarme a esperar. Toda la maldita noche. Esperando a que alguien se aprovechara de mí otra vez. Una y otra vez esperé para detenerlo y finalmente lo hice. Una y otra vez esperé a que se detuviera y finalmente lo hizo. Pero algunos de nosotros no somos tan afortunados de salir vivos. Por favor, resistan por cada alma maltratada.".

Esta publicación la realizó el mismo día que se realizaron los Globos de Oro, donde la mayoría de las celebridades de Hollywood mostraron su apoyo a la campaña "Times Up" con el gesto de llevar vestidos negros para posar en la alfombra roja.

Inatagram no fue la única plataforma que ocupo Bella Thorne, también recurrió a su cuenta de Twitter.

"Nunca supe lo que estaba bien o mal cuando crecía...", afirmó Thorno en esta red social.

#TruthHasAVoice STAY STONG GUYS, stay strong!! I believe you can do it, just please, dont give up, it'll get better, it'll stop , I promise you, just dont give up. @bellathorne pic.twitter.com/Z1BDFNlzx2