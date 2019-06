Tatuajes y más tatuajes, Belinda se hace un intrépido cambio de look

Me tatuaron todo el cuerpo, fueron cuatro horas y media de trabajo por artistas mexicanos. Siempre mostramos una parte de México, pero no dejamos ver la parte más ruda o de calle. El arte de los tatuajes es algo impresionante que en México casi no se enseña, pero hay muchos artistas increíbles que hacen trabajos espectaculares. Tuve la oportunidad de estar con cuatro cholos en el video, fue una experiencia increíble, porque ves otra parte de México. Es un pequeño homenaje a todos los cholos mexicanos, con mucho respeto.