Lanzan despiadados memes contra Belinda y su exótico peinado

Belinda siempre ha presumido que le gusta imponer moda, pero su última tirada, no salió como esperaba, la cantante decidió usar un exótico peinado para "La Voz... México" y en internet se desató una ola de despiadados memes comparándola con otros personajes famosos.

De acuerdo con Grupo Fórmula, no es la primera vez que el look de la cantante causa conmoción durante el reality show de Tv Azteca. Sin embargo, esta vez Belinda compartió sus propios memes.

Y es que los usuarios quedaron impactados son su saco rosa, pero no fueron tan fans con el peinado alto que llevó. Compararon a la cantante con Cindy Lou Quién, la tierna niña protagonista de El Grinch (Dr. Seuss´ How The Grinch Stole Christmas, 2000) , con Jim Carrey.

Pero no quedó ahí: muchos aseguraron que el peinado de Belinda en La Voz era similar al de Maluma y Pebbles Picapiedra, la hija de Pedro y Vilma en la serie de Hannah- Barbera.

???????? igualitas https://t.co/BGI3dwMyq7 — Belinda (@belindapop) 26 de junio de 2019

Cualquier parecido es pura coincidencia jajajajaja #MiFavoritoEnLaVoz pic.twitter.com/sjezmAtFre — Cristian Novoa (@Cristian_Novoa_) 26 de junio de 2019

Chingón el peinado de Gollum que trae @belindapop en #LaVozAzteca pic.twitter.com/3rQMD85o6H — Ivan Ex (@iivanex) 26 de junio de 2019

Belinda en el departamento de peinados de TV Azteca #MiFavoritoEnLaVoz pic.twitter.com/HA3uLfoIAK — La Neish (@la_neish) 26 de junio de 2019

@belindapop ya eligió peinado para la semifinal #MiFavoritoEnLaVoz pic.twitter.com/wA9YvPYskX — karen leon (@11karenleon) 26 de junio de 2019

Encuentren las diferencias #EquipoBelinda #MiFavoritoEnLaVoz #Belinda #Beli



?????????? pic.twitter.com/jMHGai2DoQ — You Lost Me ?? (@Alexanderybeli) 26 de junio de 2019

#MiFavoritoEnLaVoz es el peinado de Belinda pic.twitter.com/IQoKTzOZ7b — cheismoltrufia xD (@_cheis) 26 de junio de 2019

Ver esta publicación en Instagram Pues Ami si me gusto su look hoy @belindapop #Teambeli @lavoztvazteca ???????????? Una publicación compartida de Danna Vazquez ???? (@prensadanna) el 25 Jun, 2019 a las 7:01 PDT

