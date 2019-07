Noelia enfurece y llama a Belinda "Pobre niña boba y " por no conocer sus canciones

La canta quien tiene 10 millones de discos vendidos. CERTIFICADOS EN USA, NO COMO LOS TUYOS DE CARAMELO E INVENTADOS POR ADRIAN POSE que en paz descanse o Rodolfo Lopez Negrete (sé todo Niña Sapito) "TU" (la canta quien tiene 10 millones de éxitos en BIllboard en español y 3 en ingles... "TU", como dice mi canción, no los tienes. La canta quien tiene conciertos llenos y no vive del Blof como TU...