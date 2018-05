Belinda cancela concierto para ser llevada de emergencia al hospital

REDACCIÓN 06/05/2018 08:21 p.m.

La cantante Belinda compartió en sus redes sociales un mensaje para sus fans tras suspender una de sus presentaciones por problemas de salud.

A través de Instagram Stories y Twitter mandó un mensaje porque estado su salud se complicó, de acuerdo al Debate.

Una publicación compartida de Beli (@belindapop) el 5 May, 2018 a las 4:02 PDT

La intérprete de "Sapito" comunicó a sus fans que un problema en los riñones la obligó a ausentarse por lo que fue llevada de inmediato a urgencias.

Una publicación compartida de Beli (@belindapop) el 5 May, 2018 a las 3:18 PDT

Tras el comunicado ofreció una disculpa a sus belifans y prometió mantenerlos informados.

Cabe mencionar que Belinda se encuentra en España donde ha realizado algunos conciertos junto a su gran amigo el DJ Juan Magan.

Les quiero ofrecer mis más sinceras disculpas porque no pude estar hoy en el escenario, tuve que venir al hospital porque me puse muy mal ??, me trajeron a urgencias por un problema en el riñón. Muchas gracias a todos por preocuparse, los mantendré informados, los quiero! ??