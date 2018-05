Fotos

¡Destrozan a Belinda! La cantante se depiló de más y se quedó sin nada de patillas

Belinda presumió un look de cabello recogido y la critican porque no se le ven patillas

Belinda es de las mexicanas que ha ganado mucha fama a nivel mundial, y como dijo Eiza González alguna vez "El peor enemigo de un mexicano es otro mexicano". En la última publicación de Belinda en su cuenta de Instagram, la cantante fu destrozada por depilarse de más las patillas.

De acuerdo con Excélsior, Belinda no sale del ojo de la polémica, esta vez no fue por recomendar un candidato político, internautas critican a Belinda porque no tiene patillas. Una lluvia de comentarios negativos cayó en el último post de Instagram de la cantante.

Si bien la famosa ya había publicado algunas fotos parecidas, donde se nota la ausencia de sus "patillas", no fue sino hasta ahora que sus seguidores notaron más a profundidad este detalle.

Sus Belifans no tardaron en salir a defender a la también actriz.

Esta claro que a sus seguidores no se les va ningún detalle en las fotos de Belinda, lo cierto es que se ve guapísima en todas sus publicaciones.

Y tu ¿qué opinas?, ¿Si se ve exagerada su depilación?

