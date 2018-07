Exhuman cuerpos de bebés fallecidos en hospital

HÉCTOR RAÚL GONZÁLEZ/CORRESPONSAL 16/07/2018 01:06 p.m.

CUERNAVACA, Morelos (La Silla Rota).- Tras recibir cuatro denuncias por la muerte de bebés fallecidos en el Hospital General de Cuernavaca, la Fiscalía General del Estado inició la investigación del caso y ya practicó algunas exhumaciones y necropsias.

Uriel Carmona Gándara, fiscal General del Estado, informó que la dependencia que encabeza recibió ya cuatro denuncias penales interpuestas por algunos de los padres de familia de los bebés fallecidos, presuntamente como consecuencia de una bacteria intrahospitalaria.

"Sí, efectivamente, ya hemos estado recibiendo denuncias ya concretas de estos hechos, incluso ya se han desahogado varias exhumaciones de los cuerpos de los bebés, ya estamos en la investigación, en el tema de las necropsias para determinar qué fue lo que pasó.

"El día de ayer se realizaron algunas diligencias de exhumación y necropsia in situ en un panteón de la ciudad de Cuautla, entonces ya estamos enteramente tomando cartas en el asunto", dijo el Fiscal General.

Y es que en menos de una semana nueve bebés internados en el Hospital General de Cuernavaca, a cargo de los Servicios de Salud del Estado, murieron, según las mamás de tres de los bebés fallecidos, a consecuencia de una bacteria contraída en el nosocomio.

Todos los bebés eran prematuros y se encontraban en la Unidad de Cuidados Especiales Neonatales (UCEN) del nosocomio.

Algunos de los recién nacidos que fallecieron presentaban mejoría en su estado de salud, cuando de repente enfermaron y en cuestión de horas murieron.

La Secretaria de Salud del Estado, Ángela Patricia Mora González, informó que tras un análisis de la situación se determinó que fueron nueve los bebés que fallecieron en ese periodo, pero que solo en cuatro de ellos fue hallada la bacteria Klebsiella Pneumoniae, aunque acotó que no necesariamente fue ésa la causa de la muerte.

Hasta la noche del domingo, dijo el fiscal, se habían recibido cuatro denuncias.

Agregó que aún está en espera del dictamen oficial de la causa de la muerte de las bebés determinadas por las autopsias, pero adelantó que en un caso la causa de la muerte fue una malformación congénita.

"Tenemos reportados, me reportan a mí los resultados preliminares de algunas necropsias en las que no son coincidentes todas las causas de la muerte, me los han hecho estos reportes de manera verbal, no tengo todavía los dictámenes por los médicos legistas, porque los están elaborando, están trabajando en ellos.

"Pero tenemos en un caso de un bebé de Cuautla, que por respeto a la familia omito los nombres y apellidos, la causa de muerte fue una malformación congénita que no tiene nada que ver con este tema de las bacterias o los virus que habrían ocasionado el problema, todavía no tengo los resultados, sí hay un tema que tenemos que investigar, vamos a determinar responsabilidades, no vamos a hacer la cubierta de nadie, vamos a investigar cada caso, pero sí tengo que ser muy claro en que no necesariamente todos los decesos hayan obedecido a un tema de negligencia", dijo el fiscal.

Se espera que en las próximas horas más padres de familia acudan a la fiscalía a interponer denuncias por la muerte de bebés en el Hospital General de Cuernavaca.

