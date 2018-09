El increíble video del bebé que juega con una pitón

REDACCIÓN 11/09/2018 06:37 p.m.

Ocurrió en la Isla de Java, en Indonesia y desde que el video apareció en YouTube no para de sumar reproducciones. Es que las imágenes resultan inverosímiles, pues se ve a un niño que todavía no sabe hablar aunque juega naturalmente con una enorme serpiente pitón, que sorprendentemente no reacciona ni ataca al menor.

Los que tampoco reaccionan son los padres del chico, que como si se tratara de una mascota común dejan que el pequeño se divierta con la serpiente sin intervenir ni alejar al menor del peligro.

En los 40 segundos de duración del video se ve al niño rodeado por la pitón, que poco a poco lo va soltando y se aparta del lugar. Sin embargo, el nene se levanta una vez que es liberado por el animal, va corriendo hacia él nuevamente y le toma la cabeza. No contento con eso, el chico la revolotea de un lado al otro pero, como si entendiera que el nene sólo está jugando, la pitón no reacciona e intenta irse.

Según explican los especialistas esto puede deberse a que el ser humano se encuentra fuera del tamaño habitual de las presas de esta clase de animales. Por lo general no atacan a las personas, excepto si se las asusta o provoca.

Cuando atacan, las serpientes de este estilo matan a sus presas por asfixia. Primero muerden agarrándola con la boca y enrollando rápidamente su cuerpo alrededor de ellas. Una vez así, se ejercen presiones altas sobre las costillas y pulmones de su presa, que de este modo no puede inhalar.

