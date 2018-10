Seguir a Ruby Rose y a estas celebridades es muy riesgoso, te pone en manos de los hackers

REDACCIÓN 02/10/2018 06:43 p.m.

La actriz y modelo Ruby Rose se dio a conocer por las series "Orange Is the New Black" y "The Meg", en donde dio vida a personajes peligrosos, pero ahora oficialmente es peligrosa.

De acuerdo a Publimetro, la firma de ciberseguridad McAfee coronó este martes a Ruby Rose como la celebridad más peligrosa de internet.

Te has de preguntar cómo es esto, bueno pues ningún otro famoso tiene tantas probabilidades de guiar a los internautas a webs con virus o malware como lo es Ruby Rose.

McAfee dice que los cibercriminales son conocidos por usar los nombres de celebridades populares para que los internautas hagan clic en enlaces de sitios infectados.

En esas páginas web instalan malware (software malicioso) o roban datos personales y contraseñas

La estrella de programas de telerrealidad Kristin Cavallari, quedó en segunda posición de la lista, seguida por Marion Cotillard (3), la "Wonder Woman" original, Lynda Carter (4), y las también actrices Rose Byrne (5) y Debra Messing (6). La protagonista de "realities" Kourtney Kardashian (7), la actriz Amber Heard (8), la conductora Kelly Ripa (9) y el actor Brad William Henke completaron los primeros puestos de la clasificación.

Recordemos que Ruby Rose es modelo y VJ de MTV y pudo haber despertado más interés en internet tras anunciarse que interpretará a Batwoman en una nueva serie de la cadena CW.

La encuesta busca llamar la atención sobre el peligro de hacer clic en enlaces sospechosos. McAfee instó a los internautas a consideren los riesgos asociados con la búsqueda de contenido descargable y pidió que se mantengan actualizadas las correcciones de seguridad. La empresa empleó sus propias calificaciones de páginas web para elaborar la lista de famosos y empleó búsquedas en Google, Bing y Yahoo.

Rose destronó a la famosa más peligrosa del año pasado, Avril Lavigne.

Cabe señalar que en la lista hay pocos nombres de hombres en el estudio elaborado por McAfee. Solo dos: el exfutbolista y actor estadounidense Brad William Henke, y Kem Cetinay, conocido por su participación en el reality show "Love Island".

El jefe científico de McAfee, Raj Samani, explicó que vivimos "en un mundo acelerado que está muy influenciado por la cultura pop y las redes sociales".

"A menudo, los consumidores priorizan la velocidad (de conexión) y la seguridad, haciendo clic en enlaces sospechosos que prometen contenido sobre nuestras celebridades favoritas".

"En nuestro mundo hiperconectado, es importante que los consumidores se lo piensen dos veces antes de hacer clic y se protejan de amenazas como la infección de sus dispositivos o la suplantación de identidad", recomendó.

auc

