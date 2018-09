"Jon Snow" cambia las pieles por la capa; Kit Harington candidato a ser el nuevo "Batman"

REDACCIÓN 12/09/2018 07:25 p.m.

Ben Affleck fue internado en rehabilitación por problemas de alcoholismo, por lo que Warner Bros. está evaluando la posibilidad de que el actor deje ser Batman para las próximas películas del murciélago.

De acuerdo con La Republica, Matt Reeves, director de Batman, estaría en planes de elegir a un intérprete más joven para la próxima película sobre el Caballero de la noche. Pues bien, los últimos rumores apuntan a que ya se habría centrado la mirada en el protagonista de "Game Of Thrones" Kit Harington, quién dejaría las caractaristicas pieles de Jon Snow para usar el traje de Bruce Wayne.

HENRY CAVILL DEJARÁ DE SER SUPERMAN

{"script":"

via GIPHY

","txtScript":"

via GIPHY

"}

En el portal Revenge of the Fans, se ha comentado que ya se habría creado una prueba digital de Harrington en el traje de Batman; sin embargo, no se sabe si se trató de una prueba general para el diseño del traje o algo salió del desarrollo de este proceso.

Este rumor ha sido muy comentado en las redes sociales puesto que como se sabe, Matt Reeves, director de la nueva película de Batman, mencionó que quiere hacer a Bruce Wayne mucho más joven que la versión vista en la cinta ´Batman vs Superman´, por lo que Harrington calzaría perfecto para el personaje.

Como se recuerda, el actor de Game of Thrones, ya había mencionado en ocasiones anteriores que le encantaría interpretar a Batman en un tono más liviano, puesto que el que se luce ahora en los cines es "demasiado oscuro y serio", sostuvo el actor.

¿Te gustaría ver a Kit Harington con el traje de Batma?

"LIKE" LA NUEVA TELENOVELA DE TELEVISA CRITICADA POR SER LA COPIA DE "REBELDE"

via GIPHY

an

LEA TAMBIEN Pizza gratis si te tatúas el logo de Domino´s o Perro Negro ¿te atreves? Una promoción que solo los verdaderos amantes de la pizza están dispuestos a aprovechar

LEA TAMBIEN Conductora de "Ventaneando" anuncia que está embarazada Pati Chapoy anunció que la familia de la emisión de TV Azteca crecerá, una de las conductoras de "Ventaneando" está embarazada