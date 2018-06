TRAS DAÑARSE POR SISMO

Arreglo de barda en Tláhuac costó 3 millones de pesos

En vez de invertir 100 mil pesos que en realidad costaba la reparación de la barda, la delegación cotizó 30 mil veces más su arreglo

REDACCIÓN 13/06/2018 06:57 p.m.

Panteón Mixquic (Especial)

A más de ocho meses del sismo del 19 de septiembre, los arreglos de la barda del Panteón de Mixquic -la cual resultó dañada durante el terremoto- costaron más de lo que debía presupuestarse debido a que la delegación Tláhuac destinó tres millones de pesos.

La barda millonaria de la delegación Tláhuac

De acuerdo con un reportaje realizado por El Big Data, la delegación Tláhuac otorgó al Panteón de Mixquic 3 millones de pesos cuando, según afirman los trabajadores, la reparación pudo realizarse con la treintava parte, es decir, con 100 mil pesos.

"Se gastaron en material y mano de obra alrededor de cien mil pesos porque no se llevaron ni una tonelada de cemento", relató un trabajador a El Big Data.

El trabajo no necesitó de una tonelada de cemento y los materiales no eran de tres millones de pesos debido a que la barda es de piedra hueca y no de roca volcánica, aunque "ni así habría necesitado de tal inversión" según relataron los trabajadores.

Sin embargo, el resto del panteón tuvo daños en las tumbas y los domicilios particulares aledaños a Mixquic, los cuales hasta el momento no han sido arreglados por la delegación Tláhuac.

Con información de El Big Data

fmma

