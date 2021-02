Amenazas y mantas: ¿Crimen organizado detrás de explosión de ferry en Cozumel?

CANCÚN (La Silla Rota).- Días después de que una de las unidades de la empresa Barcos Caribe explotara mientras se encontraba estacionado en el muelle fiscal de Playa del Carmen, un presunto grupo delictivo se atribuyó la explosión de la naviera como un ataque y también amenazaron a la presidenta municipal de Cozumel a través de una manta, la funcionaria reaccionó con una denuncia que interpuso ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

“El Pumba y el Tata” son los apodos de las personas que se vinculan como los presuntos involucrados en la explosión de la unidad de Barcos Caribe a través de una manta, mismo caso que es investigado por la Procuraduría General de la República (PGR).

El 21 de febrero, después de las 13 horas, mientras se encontraba estacionado en el muelle Fiscal de Playa del Carmen, una de las unidades de Barcos Caribe explotó, el incidente dejó más de 18 heridos de los cuales cinco eran de origen extranjero provenientes de Estados Unidos.

TE RECOMENDAMOS: Barcos Caribe, entre investigaciones financieras y la explosión del ferry

La manta fue retirada por elementos de Seguridad Pública de Cozumel, el pasado martes 27 de febrero y la manta entregada a la PGR para las investigaciones correspondientes, confirmó la alcaldesa.

Las amenazas

Ante la presunta amenaza, la presidenta municipal de Cozumel, Perla Tun Pech, interpuso una denuncia ante la Fiscalía de Quintana Roo con el número de caso FGE/ QR/COZ/02/235/2018, en contra de quien resulte responsable por la amenazas recibidas en su contra a través de una presunta manta colocada por un presunto grupo criminal.

Perla Tun Pech, alcaldesa de Cozumel

“El día de ayer acudí para hacer mi denuncia ante la Fiscalía del Estado, la manta se levanta con todos los protocolos que hay que seguir, estaba la Policía Municipal, los navales, los militares y este se le entrega a la PGR para las investigaciones que tengan que hacer, la manta y todo lo que conlleva , yo acudo a hacer mi denuncia el día de ayer ante la Fiscalía del Estado y ayer mismo me otorgaron las medidas precautorias de protección por esta situación”, dijo Perla Tun Pech.

¿Cozumel, con presencia de grupos delictivos?

Ante el cuestionamiento de que si existen en Cozumel un grupo delictivo que crea bombas caseras y su vinculación con la explosión con la naviera Barcos Caribe, dijo que esas aseveraciones no son comprobables y se han sacado de contexto.

“Estoy tranquila, yo no puedo decir que esto tenga que ver con lo que pasó con Barcos Caribe y demás, yo tengo que esperar una línea de investigación, no puedo implicar a nadie, no puedo fincar responsabilidades a nadie, lo que estoy haciendo es acudir a las instancias correspondientes y esperar que este hecho se aclare”, dijo la presidenta de Cozumel.

La controvertida embarcación

De acuerdo con publicaciones de medios de Quintana Roo, “Barcos Caribe” inició en 2012 con el nombre Impulsora Marítima de Quintana Roo y del Caribe S.A de C.V, fue creado por amigos cercanos e integrantes de la familia del ex mandatario Roberto Borge Angulo, entre ellos, Franco González Padrón, tío del ex gobernador quintanarroense y César Celso González Melgarejo, abogado de la familia de Borge Angulo.

En diciembre de 2014, a través del Ayuntamiento de Solidaridad, —en el período de gobierno de Mauricio Góngora Escalante, actualmente detenido en la cárcel de Chetumal, por el delito de peculado—, le fue otorgada la concesión por un período de 15 años.

La empresa comenzó a dar servicio desde febrero de 2015, para dar transportación de Cozumel hacia Playa del Carmen, incluso a la inauguración de la naviera asistió el ex gobernador, Roberto Borge Angulo.

Un día después del accidente, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, expresó que las autoridades realizan investigaciones y apuntó la probabilidad de que la explosión haya ocurrido por una falla mecánica.

En el accidente más de 18 personas resultaron lesionadas, desde aturdimiento por el ruido de la explosión, dolor de oídos y lesiones leves en los que se incluyen cinco usuarios extranjeros de Estados Unidos. Entre los pasajeros afectados uno sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en el rostro, confirmó la Fiscalía de Quintana Roo.