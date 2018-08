Así presumió Bárbara de Regil el regreso de "Rosario Tijeras"

REDACCIÓN 22/08/2018 06:45 p.m.

Agencia México: Bárbara de Regil se mostró muy emocionada durante la presentación del primer capítulo de la segunda temporada de la serie "Rosario Tijeras", proyecto al que se sumó el ex RBD, Christian Chávez.

Encantada por la expectativa que ha generado esta segunda parte de la serie, Bárbara dijo: "(estoy) muy contenta porque por fin salió la serie que tanto esperábamos, la verdad creo que el capítulo uno no es nada con todo lo que viene, de hecho, no es mi favorito porque se empieza a desarrollar una serie de cosas".

Por su parte, Chávez confesó lo fascinante que es su vida profesional, pues mientras hace unos meses grababa este proyecto que incluye escenas de acción, hoy sigue concentrado en las locaciones de "Like, La Leyenda".

El poder hacer un personaje de acción, que obviamente es una serie que se grababan dos o tres secuencias, a de pronto hacer una serie de televisión en donde tiene que hacer 30 escenas al día, donde tienes que ensayar la música porque son también musicales dentro de la serie, es completamente distinto y por eso es padrísimo porque a mi me da una oportunidad como actor de mostrarme en distintas etapas, explicó.

Acompañados de otros artistas como Verónica Langer, Sophie Gómez, Hernán Mendoza e Ignacio Riva Palacio, entre otros, es que Bárbara y Christian promocionaron esta serie que se estrenará este lunes 27 de agosto por Azteca Uno.





nl

LEA TAMBIEN Reconstruyen el rostro de Eva de Naharon, el fósil humano más antiguo encontrado en México Así lucia Eva de Naharon hace más de 13 mil años, según el INAH

LEA TAMBIEN Los hijos de Aretha Franklin están en disputa con la pareja de su madre por la herencia "La Reina del Soul" dejó una herencia de 70 millones pero no hizo testamento, pese a su frágil salud de los últimos meses

LEA TAMBIEN Abren proceso legal en Argentina para saber si indigente es la madre de Luis Miguel Para terminar con especulaciones, abrieron un proceso legal para saber si la indigente de Argentina en realidad es Marcela Basteri