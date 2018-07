Bar y guardaespaldas rompen tranquilidad de la Juárez

SHARENII GUZMÁN 16/07/2018 09:30 p.m.

Toledo Rooftop Terraza es uno de los bares de moda entre jóvenes de un nivel socio económico alto de la Ciudad de México, está ubicado en la parte poniente de la colonia Juárez y abrió sus puertas en abril de este año. Con tan pocos meses de operación está rankeado en revistas y sitos web como de los lugares con una vista y "ambiente" excepcional.

Cada fin de semana, desde el jueves hasta el domingo, cientos de jóvenes adinerados llegan a divertirse. Para poder acceder sólo es con invitación o reservación. La botella más barata cuesta mil 800 pesos.

Su fama ha atraído a celebridades, hijos de empresarios y políticos, inclusive se comenta entre los vecinos y en redes sociales que estuvo Paulina Peña, la hija menor del presidente Enrique Peña Nieto.

"Son gente de nivel socieconómico alto, entonces traen guaruras, vienen en camionetas o en coches lujosos. Este domingo había enfrente un lamborghini, otro día había un porsche. Hace unos meses vino la hija del señor Peña Nieto. Cerraron toda la calle", comentó a La Silla Rota Federico Arenas, vecino de la zona".

El hecho de convertirse en un antro "trendy" tan rápido también ha ocasionado una serie de problemas a la colonia, y sobretodo ha impactado de manera negativa en la vida de los vecinos.

Federico Arenas, quien vive en la calle Toledo y enfrente del edificio que alberga la terraza bar, denunció que además de la afectación en el tránsito vehicular en la calle y en el ruido que se extiende hasta las 3:00 horas de la madrugada, han detectado irregularidades en el uso de suelo, licencia de operación, niveles de decibeles y medidas de Protección Civil.

Estas inconsistencias fueron confirmadas por la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT). Luego de interponer varias quejas, personal de dicha dependencia les indicó que en primer lugar el bar operaba en una zonificación de uso de suelo HM5, que es Habitacional Mixto con cinco niveles máximo de construcción.

"El lugar está en un sexto piso, eso significa que está violando una normatividad. Además PAOT ya hizo mediciones en diferentes puntos y nos indica que el ruido excede lo que la norma indica. Marcan 70 decibeles".

El bar tiene un aforo de entre 300 y 500 personas. Está ubicado en el sexto piso del edificio Toledo número 39. Antes albergaba oficinas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sin embargo, luego de un sismo fuerte, los trabajadores abandonaron el inmueble.

Tres años después se rentó el piso de abajo para oficinas privadas y en este 2018 abrió la terraza, que da servicio de jueves a domingo de 14:00 a 2:00 horas. Tocan música electrónica y cada fin de semana hay DJ´s en vivo.

Muchos de los jóvenes llegan en automóviles de lujo, camionetas blindadas y con seguridad privada. Los vecinos han observado que los guardaespaldas se quedan afuera y van armados.

Además, comentó, que el valet parking y estacionamiento ya se volvió un problema, ya que los autos los dejan estacionados en doble fila y saturan la vialidad, que de por sí es muy transitada por conectar avenida Chapultepec con Paseo de la Reforma.

"Nos preocupa que se genere un asunto de alto riesgo y empiecen a lanzar balas. Hemos visto algunos hechos de venta y consumo de droga. El antro termina a las 2 de la madrugada, pero la fiesta sigue en la calle. Son jóvenes que salen tomados y al estar afuera están protegidos por sus guardias, gritan y echan arrancones. Hay jóvenes que vomitan o se orinan en las jardineras; vasos por todos lados".

Acusó que la tranquilidad de la colonia se ha visto afectada desde hace varios meses. Los vecinos se han acercado a la delegación Cuauhtémoc, pero no han tenido una resolución contundente.

"Rooftop Toledo 39 representa de alguna manera lo que sucede cuando las autoridades no quieren hacer bien las cosas. En el momento que se otorgaron los permisos no se consideraron que hay muchas unidades habitacionales en la zona. No sabemos qué tan regular fue la apertura, pero por lo que sabemos es que hay algunos documentos, otros no los tenemos muy claros, particularmente los que tienen que ver con la licencia de construcción y la licencia de operación, ya que el edificio tiene un permiso de hasta cinco niveles y la terraza está en el sexto.

Comentó que tampoco tienen claro si se hizo un estudio estructural del edificio. En noviembre de 2017 había tan solo un techo y en abril de este año apareció una estructura de acero con madera, que evidentemente exige una licencia de construcción.

"Sí se emitió o no, eso no lo tenemos claro, no se nos ha informado. No sabemos si el techo puede soportar hasta 500 personas más mobiliario, más las estructuras que están montadas. Se hizo un piso de madera".

Otro tema, dijo, son las escaleras de emergencia que no son independientes y las comparte con los demás pisos. Llegan al primer nivel y para poder salir a la calle la gente tiene que cruzar el edificio. Dudan que las cientos de personas que están en el bar no podrían salir al mismo tiempo si llegara a pasar un siniestro o sismo.

"El tema de la movilidad los fines de semana en Toledo y Hamburgo se convierten en un estacionamiento. El valet parking no se da abasto, además de que se ha vuelto una molestia, los empleados son agresivos con los vecinos".

LA ORGANIZACIÓN DE LOS VECINOS

Luego de los primeros días de que abriera Toledo Rooftop Terraza Bar, los vecinos comenzaron a percatarse de las alteraciones a su vida privada, principalmente en el ruido. El lugar cobró fama muy rápido y eso atrajo cada vez a más jóvenes.

En el mismo mes de abril algunos vecinos pidieron una reunión con algún representante del bar, y los recibió Jorge Echenique, quien se presentó como uno de los socios. Él les prometió que checarían sus demandas que tenían que ver con el ruido, drogas, inseguridad, tráfico y personas armadas. Respondió que había cosas que no podía resolver, que eran las relacionadas con la vía pública.

"Del ruido prometió que iban a mandar hacer un estudio y a ver cómo bloquear la onda de sonido para evitar que los molestara. Y nos dijo que eso se solucionaría en no menos de 10 días, pero ya no volvió a contestar".

En mayo interpusieron varias quejas ante la PAOT por "ruido y vibraciones" y por violación al uso de suelo. Las cuales en ese momento estaban en trámite y mientras se resolvía, los vecinos decidieron realizar bloqueos para expresar su molestia y llamar la atención de la autoridad, lo cual lograron.

Personal de la delegación Cuauhtémoc acudió y les prometió realizar una mesa de trabajo para resolver sus demandas, sin embargo, no acudieron las personas ni autoridades que los vecinos habían solicitado.

"En esa reunión vimos un ´ping pong´ de responsabilidades, por lo que eso nos llevó a continuar con nuestras manifestaciones los fines de semana y es lo que estamos haciendo. La delegación se comprometió a revisar una investigación de INVEA, pero los procesos los hacen muy largos y mientras tanto no cumplen con su responsabilidad".

Durante sus protestas, los vecinos han procurado no cerrar avenidas importantes como Chapultepec. Sin embargo, ya han sufrido intimidaciones y agresiones verbales por parte de elementos de seguridad del bar, incluso por los asistentes al lugar.

Una noche eran como las 2 de la madrugada, los vecinos tenían cerrada la calle Toledo cuando uno de los jóvenes -que minutos antes había salido del bar- intentó pasar con su automóvil. Al ver la negativa se bajó de su vehículo con un vaso en la mano, y en estado de ebriedad comenzó a insultar a los vecinos, después se fue. Hay video y se volvió viral en redes sociales, donde lo bautizaron como #LordLeyes.

El fin de semana pasado, los socios del lugar llamaron a la Policía capitalina para pedirles que retiraran a los vecinos. Sin embargo, después de un diálogo los dejaron permanecer con su protesta.



