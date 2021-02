Ciberataques, responsabilidad de bancos: Banxico

Los mensajes deben ir firmados entre el ‘core’ bancario y el aplicativo. El proveedor tiene que procesar la firma, pero el que debe firmarlo es el participante”, explicó Fernando Gutiérrez, director general de LGEC, que tiene a más de 30 clientes. “Nuestros aplicativos viven dentro de la infraestructura del banco, y yo no sé si el banco lo está firmando o no porque no tengo acceso”, agregó en entrevista.