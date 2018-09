Bandejas de seguridad de los aeropuertos tienen más virus que los inodoros

REDACCIÓN 06/09/2018 04:46 p.m.

Los puntos de control en un aeropuerto se han convertido en una de las acciones fundamentales para la seguridad de los viajeros; sin embargo, también es un punto que alberga diversos microbios.

Es bien sabido que hay un gran número de cosas y superficies que están plagadas de virus o de bacterias y habría que añadir la bandeja de seguridad de los aeropuertos.

Las bandejas de plástico que se usan en los puntos de control en todo el mundo y que tocan millones de pasajeros, cuando depositan en ellas sus zapatos, computadoras portátiles, equipajes y todo tipo artículos para pasar por los rayos X, albergan diversos microbios.

Científicos de la Universidad de Nottingham en Inglaterra y del Instituto Nacional de Salud y Bienestar en Finlandia recogieron muestras en superficies tocadas con frecuencia dentro del aeropuerto de Helsinki y encontraron rastros de rinovirus, el origen del resfriado común y del virus de la influenza tipo A.

De las bandejas de equipaje analizadas, se hallaron rastros de estos virus en la mitad; más de lo que hubo en cualquier otra superficie donde realizaron pruebas (por ejemplo, no encontraron ninguno de estos virus en las superficies de los inodoros del aeropuerto). La empresa que opera el aeropuerto finlandés, Finavia, destacó al diario The New York Times que "todas las superficies se limpian a diario y todas las bandejas de seguridad en los puntos de control y demás se lavan con regularidad".

Los resultados de estos estudios fueron publicados en la revista BMC Infectious Diseases, y podrían ayudar a mejorar las estrategias de salud pública para el combate a la propagación de enfermedades infecciosas a nivel mundial.

"La presencia de microbios en el ambiente de un aeropuerto no había sido investigada", comentó Niina Ikonen, una experta en virología del instituto finlandés que participó en el estudio.

Investigaciones previas habían demostrado que los microbios pueden sobrevivir en diversas superficies durante varios días.

Con información de New York Times

