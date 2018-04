QUEJAS

¿Tu banco está en la lista con más reclamos? Chécalo aquí

El monto reclamado sumó 9 mil 14 millones de pesos; la mayoría de las quejas fueron por pago automático mal aplicado

REDACCIÓN 09/04/2018 04:08 p.m.

¿Alguna vez te ha sucedido que te llegan cobros bancarios que no reconoces? ¿Cuándo has ido a un cajero automático te da otra cantidad diferente a la que solicitaste?

Si tus respuestas son afirmativas, tú podrías ser parte de los números rojos de las listas de quejas de los bancos del país.

¿Utilizas BBVA Bancomer, CitiBanamex o Santander? De ser así, será mejor que pongas atención a la siguiente información, ya que estos bancos se encuentran entre los primeros lugares de la lista de entidades bancarias con mayor número de quejas.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), informó que durante el 2017 las reclamaciones derivadas de un Movimiento Operativo de la Banca (MOB) sumaron 2.2 millones, lo cual afectó a 1.4 millones de usuarios. Lo que significó un aumento del 11% respecto al 2016.

Los MOB son aquellos movimientos que realiza la Banca de manera automatizada y centralizada, por ejemplo, cargos automáticos o programados (domiciliaciones) por concepto de pagos de bienes, servicios y créditos; entregas de efectivo en cajeros automáticos (ATMs); cobros de intereses ordinarios y/o moratorios; cargos de comisiones; cargos de cuotas o impuestos; aplicación de depósitos, pagos o transferencias, entre otros.

La institución financiera que registró el mayor número de reclamaciones por MOB fue BBVA Bancomer con 637 mil 822 y con una afectación a 453 mil 162 personas; CitiBanamex con 635 mil 282 reclamos y 413 mil 470 personas afectadas; Santander con 276 mil 368 reclamaciones y 227 mil 156 personas afectadas.

BBVA Bancomer, CitiBanamex y Santander son los primeros tres lugares por quejas de usuarios

Estos son los nuevos bancos que operan en México

Es importante resaltar que las reclamaciones por MOB aumentaron 11% respecto al 2016, los usuarios reclamaron 9 mil 14 millones de pesos y el monto promedio reclamado por asunto fue de 4 mil 187 pesos.

Cabe destacar que sólo se abonó el 42% del monto reclamado, mientras que 71 de cada 100 reclamos fueron resueltos a favor del usuario.

Desde 2013 las quejas de los usuarios han ido en aumento

Las principales causas de reclamación por MOB fueron: pago automático mal aplicado (26%); ATM no entrega cantidad solicitada (22%); cobro no reconocido por otras comisiones (11%); así como cobro no reconocido de comisión por manejo de cuenta (10%).

La CONDUSEF emitió las siguientes once recomendaciones a los usuarios de servicios financieros:

1.- Es importante cuidar que no te cometan un fraude, así como cuidar los movimientos operativos que hace tu banco en los productos contratados.

2.- Revisa las comisiones que te cobra tu banco y compáralas con las plasmadas en tu contrato.

3.- Haz valer las promociones que oferta tu banco (anualidad, manejo de cuenta, etc.), si no se respetan, reclámalas.

4.- En créditos de nómina y personal, verifica las comisiones de apertura y/o disposición del crédito.

5.- Da seguimiento a los pagos que tienes domiciliados, y revisa los montos y la frecuencia de aplicación por parte de tu banco.

6.- Los intereses ordinarios y/o moratorios que te cobra tu banco por el crédito contratado, deberán coincidir con los plasmados en tu contrato; realiza tus propios cálculos y si no cuadran presenta tu reclamación.

7.- Cuando utilices los cajeros automáticos (ATM), acredita que la operación se haya realizado con éxito (pagos, depósitos o disposiciones de efectivo) y guarda el comprobante.

8.- Si realizas disposiciones de efectivo con tu tarjeta y el ATM no te entrega la cantidad solicitada, inmediatamente repórtalo a tu banco, es una operación que éste deberá subsanar.

9.- Si acudes a la sucursal, cerciórate que los movimientos que haga el ejecutivo de cuenta, el cajero o el gerente, en su caso, se realicen como lo solicitaste.

10.- Revisa tu estado de cuenta (online o papel) para verificar que no haya cobros de comisiones o servicios no contratados.

11.- Si existe un error operativo del banco y afectó tu patrimonio, deberás exigir el 100% en la devolución.

