"La playera-camisola" de Balenciaga causa burlas en la red

La novedosa prenda recibió miles de criticas, burlas y versiones económicas realizadas por usuarios de redes sociales

REDACCIÓN 30/05/2018 07:11 p.m.

Usuarios de redes criticaron el aspecto de la prenda Balenciaga pero más su precio elevado. (FOTO TOMADA DE LA WEB)

La prestigiosa marca de lujo "Balenciaga" es reconocida por superar los límites en lo que respecta a la moda, pero estos límites al parecer no les gustan tanto a los usuarios de la web.

Hablamos de un artículo de su nueva colección para hombres tiene a las personas completamente desconcertadas.

Hey @BALENCIAGA,



I just made my own Double Shirt and it didn't cost thousands of dollars! pic.twitter.com/8daWqAGy7C — Mike (@AH_Mike) 28 de mayo de 2018

"La playera-camisola" es parte de la colección Otoño 18, y es exactamente lo que su nombre sugiere, una playera azul con una camisola a cuadros colgando del frente.

Esta prenda causó miles de críticas por su diseño, pero más su precio, pues cuesta mil 245 dólares.

ASÍ SE ENTERÓ PAUL STANLEY DEL ASESINATO DE SU PADRE PACO STANLEY

whoever is the designer for balenciaga has to leave... pic.twitter.com/XhvMxVzwov — ? (@electrawaves) 27 de mayo de 2018

Según el sitio oficial de Balenciaga, "la playera-camisola" tiene dos opciones de uso que crean un efecto de drapeado.

Tras revelar esta prenda muchas personas han decidido recrear sus propias versiones mucho más económicas.

Balenciaga c´est des ouf y vendent des crocs 650e ???? pic.twitter.com/egRc0fJfHM — ? (@bns_eliott) 28 de mayo de 2018

Recordemos que no es la primera vez que la marca da de qué hablar y recibe malas críticas.

En septiembre del año pasado, al presentar su nueva colección para primavera/verano, "Balenciaga" sorprendió al mundo de la moda con un par de "crocs" con una plataforma de 10 centímetros, diseñados por Demna Gvasalia.

those balenciagas, the ones that look like crocs pic.twitter.com/mSlZH8UALU — sadie (@SadieAshlyn) 28 de mayo de 2018

En aquel momento, la firma se reservó el precio que tendría su versión de lujo de este par de sandalias, hechas de un material parecido al plástico y con hoyos para permitir la ventilación de los pies.

