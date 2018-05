Balean domicilio y a equipo de candidato en Jalisco

REDACCIÓN 13/05/2018 06:59 p.m.

El candidato a la alcaldía de Chapala, por Movimiento Ciudadano y su equipo de campaña fueron agredidos a balazos el pasado sábado por la noche.

Moisés Anaya Aguilar denunció en rueda de prensa que su domicilio recibió impactos de bala y le dejaron una manta con mensajes intimidatorios.

Exige CNDH un "hasta aquí" a la violencia política

Respecto a sus compañeros, tres resultaron heridos al recibir en los vehículos que viajaba disparos con arma de fuego por parte de hombres encapuchados, quienes también quebraron los cristales.

El candidato a la alcaldía de Chapala responsabilizó a su contrincante, Javier Degollado González, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

"Alrededor de las 2:30 de la mañana sufrimos agresiones, el equipo que encabeza su servidor, agresiones ya preparadas donde el resultado es que tenemos compañeros con herida de bala.

Sabemos perfectamente quiénes fueron. Señalo como probable responsable al candidato del PRI, Javier Degollado González porque uno de los que detonaron el arma es su chofer y escolta, a pesar de que también hay otras personas que trabajan en el ayuntamiento y que son parte del equipo del PRI", aseguró el Moy Anaya, como es conocido.

Por su parte, el candidato del PRI no se ha pronunciado respecto a los señalamientos en su contra.

Ante estos hechos violentos, el fiscal general de Jalisco, Raúl Sánchez Jiménez publicó en redes sociales que se abrió una carpeta de investigación para dar con los responsables de las agresiones hacia el candidato emecista y su equipo de trabajo.

"Luego de los hechos ocurridos en las últimas horas, hemos reforzado la vigilancia en Chapala para garantizar un proceso electoral seguro. Además, giré instrucciones para que el Fiscal Regional, Fausto Mancilla, personalmente realice las investigaciones correspondientes", expuso el fiscal.

El candidato del Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Jalisco, Enrique Alfaro condenó los hechos violentos contra Moisés Anaya y sus compañeros integrantes de la campaña emecista en Chapala.

A Moy, a su equipo y a sus familiares todo nuestro respaldo. No nos van a callar, no nos van a asustar, no nos van a parar. ¿En dónde está la Fiscalía? ¿En dónde está el gobernador? Exigimos respuestas, justicia y la garantía de un proceso electoral libre, democrático y en paz.