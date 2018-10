Prepárate para tener el control, Netflix estrenará un capítulo interactivo de "Black Mirror"

Aun no se sabe cuándo se estrenará la quinta temporada de "Black Mirror" y Netflix ya se están revelando algunos interesantes detalles, d está que la atípica serie tendrá un episodio interactivo.

De acuerdo con Grupo Fórmula, la series que tiene como eje central la influencia de la tecnología en la vida de las personas, tendrá un capítulo al estilo "elige tu propia historia", en el que la trama y desenlace dependerá directamente de las opciones que tú elijas.

EIZA GONZÁLEZ SEDUCE A DIEGO BONETA Y CALVIN HARRIS

The future will be brighter than ever. pic.twitter.com/slVeg3VPd7