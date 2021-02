La bala penetró el techo de lámina y dejó sin ojo a la pequeña Yamileth

Sonora (La Silla Rota).- Un techo de lámina no fue lo suficientemente resistente para detener la bala que se impactó en el pómulo de la pequeña Yamileth Estefanía.

Fue a las 12:05 de la madrugada del primero de enero cuando la menor de 11 años resultó lesionada por una bala perdida que ingresó a su domicilio en Agua Prieta, Sonora

“Yo escuche como un tronido así como cuando tiras una piedra para el techo, pero ya estábamos dormidas yo y ella, la niña sintió porque se estaba ahogando con su sangre que salía de su narizy por la boca y me dijo mami. Mami y cuando voltee la niña ya estaba bañada en sangre”.

La madre Alma Graciela Ávila Rentería, tomó en brazos a la niña y corrió hacia afuera del domicilio a solicitar auxilio, al ver el estado de la menor llamó al 911 para solicitar la ayuda médica y ser trasladada al Hospital Infantil de Hermosillo.

La bala entró por el cachete dañándole el ojo derecho, ante la gravedad de la herida, los médicos informaron a los familiares que la menor no volvería ver a través de ese ojo.

“Le daño el ojito derecho, me dicen los doctores que fue un milagro que la niña siga viva, porque quedó a un milímetro que le tocara el cerebro, quedó atrás del ojito, la bala ya no se movió y eso impidió que llegara al cerebro”.

El calibre y tipo de arma de la cual salió la bala perdida aún no ha sido determinado por las autoridades, pero mantienen vigente la investigación en la Fiscalía General de Justicia en Sonora, sin embargo las probabilidades de encontrar culpables son escasas.

“Dicen mis otros hijos que ya han ido las autoridades para Agua Prieta a tomar declaraciones, pero a mí no me han hablado yo he estado todo el tiempo aquí en el hospital esperando el diagnóstico de los médicos”.

Una vez que salga del hospital, la menor de 11 años tendrá que recibir atención psicológica debido a que la pérdida de su órgano visual, podría provocar un trauma en su desarrollo.

La pequeña tiene pasión por el futbol

En sexto año de primaria, la menor en sus tiempos libres practica futbol y se encuentra inscrita en un equipo en Agua Prieta. Es la tercera de cuatro hermanos quienes ahora esperan que regrese sana y salva a su natal municipio.

Sin embargo la madre esta consiente que la vida de su hija no volverá a ser la misma a partir de este lamentable evento.

Su padre, de oficio es albañil y desde que internaron a su pequeña no ha regresado a laborar en la construcción, pues pese a que necesitan del ingreso para la manutención del resto de su familia, la gravedad en la que se encuentra su hija, le ha impedido continuar con su empleo.

La mamá solicita el apoyo monetario o en especie de la comunidad en Hermosillo, dado que tanto ella como su esposo tienen desde el primero de enero en el hospital, sin recurso para estabilidad.

Para cualquier ayuda, la ciudadanía se puede comunicar al 6331313461 o acudir directamente al Hospital Infantil en la cama 303.

Fueron 11 personas heridas por balas este Año Nuevo

Fueron 11 personas lesionadas por balas perdidas de detonaciones de arma de fuego que se hicieron durante los festejos de Año Nuevo, indicó David Anaya Cooley.

El coordinador del C4 en Sonora dijo que dos de los heridos fueron una niña de 6 años y un niño de 9 años en Cajeme, dos mujeres en Agua Prieta, dos hombres y una mujer en Navojoa, tres hombre en Nogales y uno más en San Luis Río Colorado.

Señaló que hubo detención de personas y aseguramiento de armas la madrugada del 1 de enero, luego de denuncias que hacían los vecinos sobre tiros que escuchaban en su colonia, sin embargo no precisó la cifra.

"Tuvimos 11 heridos entre esos municipios del estado, en los que la gente tiró al aire y lamentablemente esa bala perdida encontró un blanco y en ese caso fueron personas, niños adolescentes o personas adultas".

Anaya Cooley comentó que en esta ocasión los ciudadanos estuvieron atentos y reportaron al 911 los incidentes, como personas en la calle portando armas de fuego razón por la que se pudieron evitar más eventos como este.