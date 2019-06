Bajo custodia de EU, 60 mil niños migrantes en los últimos 40 días

WASHINGTON.- Al menos 60 mil niños han quedado bajo custodia de las autoridades estadounidenses en los últimos 40 días, reveló el secretario en funciones de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), Kevin K. McAleenan, que advirtió sobre el riesgo que afrontan los menores debido al "cambio demográfico" en la migración.

"En los últimos 40 días, 60,000 niños han entrado bajo custodia del DHS, no acompañados o como parte de unidades familiares", dijo el funcionario al comparecer ante el Comité Judicial del Senado.

McAleenan, cuya sesión se prolongó durante más de dos horas, se refirió a la situación en la frontera con México, que insistió en definir como una "crisis", y detalló que el mes pasado se alcanzó el "récord" de 144 mil personas cruzando.

Además, mencionó el "récord" de un día en el que se contabilizó el paso de más de 5 mil 800 inmigrantes por la línea limítrofe, así como del grupo más grande "jamás arrestado", de mil 036 individuos.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos reveló el pasado 5 de junio que las detenciones de inmigrantes en la frontera con México se dispararon hasta las 132 mil 887 en mayo pasado.

Esa cifra contempla a 11 mil 507 menores no acompañados, 84 mil 542 que eran miembros de familias (que las autoridades definen como individuos acompañados de un menor, un progenitor o un tutor legal) y 36 mil 838 adultos solos.

Sumando las personas cuya entrada no fue autorizada al país, que fueron 11 mil 391 en mayo, las estadísticas de la CBP dan cuenta de 144,278 casos de personas retenidas y las no admitidas el mes pasado.

McAleenan advirtió sobre un cambio en los flujos migratorios, que pasaron de estar compuestos por hombres adultos solos a familias y niños no acompañados.

El jefe del DHS se refirió en ese contexto a una reciente conversación que tuvo con un hombre en Guatemala hace dos semanas, quien le relató que su hija saldría del país centroamericano acompañada de su hijo.

"Todo el mundo sabe que un niño es un pasaporte para migrar a los Estados Unidos", lamentó McAleenan, al considerar que la actual crisis migratoria "es diferente" de todo lo que se ha visto en la frontera.

SE VIOLAN DERECHOS

Los niños que buscan asilo en Estados Unidos escapando de la violencia de las pandillas o de sus familias en sus países, se enfrentan a su llegada a la frontera estadounidense con México con políticas "severas" y "punitivas", que violan sus derechos y agravan sus traumas, según un informe médico.

La organización neoyorquina Médicos por los Derechos Humanos (PHR, según sus siglas en inglés) dio a conocer un estudio sobre el resultado de las evaluaciones físicas y psicológicas realizadas a más de 180 niños y adolescentes entre enero de 2014 y abril de 2018 que llegaron a Estados Unidos en busca de asilo.

En el informe, que se puede consultar en la web de PHR, la asociación recoge las experiencias de extrema violencia y abuso sexual sufridas por estos menores a manos de pandillas, familiares o agentes del orden en sus países.

La publicación, titulada "No hay nadie aquí para protegerte: trauma entre los niños que huyen de la violencia en América Central", recopila testimonios de niños que fueron obligados a ingresar en una pandilla para no ser asesinados o amenazados de muerte si no mataban a su familia. Otros fueron forzados a mantener relaciones sexuales.

Los médicos del estudio solicitan a las autoridades estadounidenses que reconozcan el derecho de estos menores a solicitar asilo y denuncian los casos de separación familiar que comenzaron en la frontera en el año 2017.

"La separación de sus padres aumenta los riesgos de desorden postraumático y de depresión", dice el informe.

Además, denunciaron las condiciones de confinamiento que sufren los niños en los centros de detención, así como los "excesivos" periodos que pasan en estas instalaciones.

Entre otros testimonios, el texto recoge la historia de una joven sin identificar que contó haber sido golpeada en todo su cuerpo, haber sido arrastrada por un bosque y haber sido violada por varias personas mientras tenía los ojos vendados.

El informe de los galenos muestra también "el fracaso de las autoridades en sus países de origen en proveer protección efectiva o de enjuiciar a los abusadores".

En este sentido, en las entrevistas, los niños expresaron su temor y desconfianza en las autoridades de sus países.

JGM