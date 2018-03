INFORME CASO AYOTZINAPA

Torturaron a implicados que llevaron a la "verdad histórica": ONU-DH

En un informe de la ONU-DH, se detalla que autoridades federales torturaron a 34 personas procesadas por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa

REDACCIÓN 15/03/2018 10:45 a.m.

Nuevos datos sobre el caso Ayotzinapa (Especial/Archivo)

La Organización de Naciones Unidas (ONU) dio a conocer este jueves que cuenta con evidencia sólida que revela tortura de elementos de la PGR, la Policía Federal y la Marina en contra de 34 casos de personas procesadas por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En un informe de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), que fue titulado "Doble Injusticia. Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa", se detalla que los actos de tortura fueron cometidos entre septiembre de 2014 y enero de 2016.

Entre los torturados se encuentran policías de Iguala y personas vinculadas a Guerreros Unidos, quienes declararon datos que llevaron a la construcción de la llamada "verdad histórica".

Se trata de Agustín García, El Chereje, quien fue llevado al Río San Juan por Tomás Zerón, cuando era jefe de la AIC; y Gildardo López Astudillo, El Gil, quien supuestamente ordenó desaparecer a los normalistas.

Entre las acciones que realizaron las autoridades en contra de detenidos, se enumeran en el reporte golpes, patadas, toques eléctricos, vendaje de ojos, intentos de asfixia, agresiones sexuales y presión psicológica.

"Las autoridades involucradas en estos actos incluirían a personal de la PGR, principalmente de la SEIDO y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), así como a integrantes de la Policía Federal y de la Secretaría de Marina", se precisa.

En su documentación de los casos, ONU-DH halló que en los partes policiacos se reporta que las detenciones fueron llevadas a cabo sin necesidad de recurrir a la fuerza, pero estas versiones eran contradichas en informes médicos posteriores que advierten lesiones en la mayoría de las 34 personas en cuestión.

Como justificación de las lesiones de los imputados, las autoridades federales apuntaban "autogolpes", "lesiones anteriores a la detención", "estados de ebriedad" o "caídas".

Uno de los presuntos torturados falleció

Asimismo, se indica en el reporte que incluso hay una acusación de que un implicado en el caso Ayotzinapa falleció debido a los actos de tortura que le infligieron elementos de la Marina.

Se refiere que se trata de Emmanuel Alejandro Blas Patiño, presuntamente detenido junto a Eury Flores López y Francisco Javier Lozano Cuevas, el 27 de octubre de 2014 en Cuernavaca, Morelos, sin embargo, su muerte se atribuyó a su caída de una azotea desde una altura de 10 metros.

Aunque los marinos reportaron la detención de Flores López y Lozano Cuevas a las 5:00 horas, la ONU-DH encontró información de procesados, testigos y expedientes que coinciden en que el arresto fue en realidad a las 22:00 horas del 26 de octubre, y que fueron puestos a disposición del Ministerio Público a las 11:30 horas del día siguiente.Aunque en la carpeta de investigación SC01/7325/2014, un cabo aseguró que Blas Patiño cayó de la azotea. También se citan exámenes médicos de la PGR que explican que cuando fueron puestos a disposición del MP, Flores López tenía 30 lesiones y Lozano Cuevas 17, sin embargo, los marinos señalan que los detuvieron pacíficamente.



Posteriormente, el 31 de octubre de 2015, Flores López declaró que los tres fueron detenidos en un inmueble, en el los torturaron.

"Hasta que escuché 'ya valió madre, ya valió madre, éste no aguantó, se me ahogó', y se escuchó que llegaron los demás y le dijeron que qué había hecho y él les dijo que se había ahogado, que no había aguantado", agregó.

Para Emmanuel Alejandro Blas Patiño se asentó como causa oficial de la muerte: "hemorragia cerebral aguda, laceración encefálica y sección medular y fractura vertebral consecutivo a traumatismo severo".

(Con información de Reforma)

