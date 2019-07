Avril Lavigne lanza "I Fell In Love With The Devil", un oscuro retrato de sus 6 años de lucha contra la enfermedad de Lyme

Para la dirección de "I Fell In Love With The Devil", Avril volvió a apostar por Elliot Lester, quien estuvo detrás de "Head About Water" (FOTO TOMADA DE WEB)

En febrero, Avril Lavigne volvió a la música más fuerte que nunca, tras seis años lucha contra la enfermedad de Lyme, la artista sacó fuerzas y lanzó "Head Abowe Water", de donde se desprende "I Fell In Love With The Devil", una de las baladas más oscuras.

De acuerdo con Los 40, el disco de la canadiense, abrió un canal donde muestra todo lo que ha estado guardándose durante este tiempo.

El video de "I Fell In Love With The Devil", ha dejado con la boca abierta a sus fans, pues en el Avril Lavigne se mete en un su propio ataúd. Primero vemos a la artista conduciendo un coche funerario, vistiendo como una viuda, y después, luciendo de blanco y encerrada un féretro. Vamos, que empieza fuerte.

La cosa no se queda ahí, luego vemos a Lavigne tocando el piano en mitad de un cementerio o vistiendo como una gótica y con una cruz en la mano. Sin lugar a dudas, unas imágenes que sus seguidores y seguidoras tardarán en quitarse de la cabeza.

Para la dirección de este vídeo, Avril volvió a apostar por Elliot Lester, quien estuvo detrás de "Head About Water" y quien tiene experiencia la grabación de clips.

El próximo septiembre, Avril Lavigne empieza su gira por todo Estados Unidos. Se trata de la primera que hace en seis años. Seguro que sus fans están como locos por volver a verla encima de un escenario.

