Así puedes activar la nueva reacción de avión en Facebook

Facebook nos sorprende de nuevo y tiene vuelto locos a los fanáticos de los emojis y a quienes les gusta agregar un toque humorístico en cada publicación, pues ahora hay

De acuerdo con Publimetro, ahora un nuevo emoji se suma a la lista de reacciones además de sus tradicionales "me gusta", "me enfada", "me encanta", "me entristece", "me asombra" y "me divierte". Se trata de un avión y así es como puedes activarlo.

Se trata del "plane react" y es la principal tendencia del momento.

¿CÓMO ACTIVARLO?

Aquí te dejamos un pequeño tutorial de cómo hacerlo y no quedarte fuera del que es ahora la reacción más usada del momento.

¿POR QUÉ SALIÓ REACCIÓN DE UN AVIÓN EN FACEBOOK?

Facebook agregó este día un emoji de un avión, que se suma a las reacciones de me gusta, me enfada, me entristece, me asombra, me encanta y me divierte.

De acuerdo con la empresa esto se debió a un hackathon de empleados, por lo que no estaba pensado para que apareciera en los perfiles de las personas.

Tras el accidente del avión AM2431, en redes sociales se realizaron diversos comentarios que usaron dicho emoji.

Aunque la reacción no se puede usar en todos los teléfonos, sólo an algunos con sistema operativo Android.

Finalmente, Facebook explicó que al tratarse de un hackathon, sólo se trató de una desafortunada coincidencia que se usara este día.

